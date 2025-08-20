НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків — Finance.ua

НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків

Національний банк України з 20 серпня розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З 20 серпня 2025 року до списку додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000236632, перше розміщення якого відбулося 5 серпня цього року.

Як пояснили в НБУ, таке рішення має на меті стимулювати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів та забезпечити фінансування держбюджету без використання емісійних механізмів.

Банки можуть зараховувати до 60% обов’язкових резервів у вигляді визначених бенчмарк-ОВДП. Перелік формує Національний банк з урахуванням пропозицій Мінфіну.

З 20 серпня 2025 року він міститиме 18 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418 та новий UA4000236632.

Обов’язкові резерви — це частина коштів, яку банки зобов’язані тримати на рахунках у центральному банку. Такий механізм допомагає згладжувати коливання ліквідності та обмежувати надлишкові ресурси банківської системи. Щоб підвищити ефективність регулювання, НБУ дозволяє покривати частину резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

