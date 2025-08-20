НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків

Казна та Політика
15
НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків
НБУ додав нові бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків
Національний банк України з 20 серпня розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов’язкових резервів.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
З 20 серпня 2025 року до списку додано ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000236632, перше розміщення якого відбулося 5 серпня цього року.
Як пояснили в НБУ, таке рішення має на меті стимулювати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів та забезпечити фінансування держбюджету без використання емісійних механізмів.
Банки можуть зараховувати до 60% обов’язкових резервів у вигляді визначених бенчмарк-ОВДП. Перелік формує Національний банк з урахуванням пропозицій Мінфіну.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
З 20 серпня 2025 року він міститиме 18 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418 та новий UA4000236632.
Обов’язкові резерви — це частина коштів, яку банки зобов’язані тримати на рахунках у центральному банку. Такий механізм допомагає згладжувати коливання ліквідності та обмежувати надлишкові ресурси банківської системи. Щоб підвищити ефективність регулювання, НБУ дозволяє покривати частину резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems