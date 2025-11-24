0 800 307 555
Податок 50% для банків: що кажуть про ініціативу фінустанови

Казна та Політика
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту схвалити у другому читанні та в цілому законопроект № 14097. Документ передбачає впровадження у 2026 році ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50%.

Основні положення законопроекту

Законопроєкт № 14097 містить дві ключові норми, які стосуються банківського сектора.
Перша норма стосується тимчасового підвищення ставки податку на прибуток підприємств для банків до 50% у 2026 році. Друга норма передбачає заборону для банків зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Позиція Національного банку

У Національному банку вважають ризикованим запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків.
У Нацбанку зазначають, що ресурс банківської системи обмежений, тому подальше застосування підвищеного податку може негативно вплинути на сектор і зменшити його можливості підтримувати відновлення економіки.

Реакція банків

У ПриватБанку повідомили, що позиція найбільшого державного банку може бути нерелевантною, оскільки основна частина доходів і прибутку установи за будь-якої моделі оподаткування надходить до державного бюджету.
Представники іншого державного банку заявили, що не коментують питання, пов’язані з оподаткуванням.
Голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов зазначив, що ставка у розмірі 50% вплине на роботу фінансової системи. На його думку, скорочення чистого прибутку зменшить можливості банків щодо нарощування капіталу і може обмежити обсяги кредитування економіки. Панов вважає, що обмеження кредитування вплине на доступність фінансових ресурсів для бізнесу та населення, а також на вимоги до позичальників. Він також звернув увагу на те, що підвищений податок може зменшити інвестиційну привабливість банківського сектора.
З одного боку, банкіри переймаються майбутнім банківської системи в Україні. З іншого боку, депутати намагаються терміново заткнути «діру» в бюджеті. Нардепи вирішують поточну проблему і абсолютно не замислюються про можливі більш серйозні наслідки їхніх рішень для української економіки.
Детальніше про впровадження 50% податку для банків розповідаємо в статті: Податок 50% для банків: як рішення нардепів може перекроїти банківський сектор України.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
