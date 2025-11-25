У «Дії» з’явилася нова військова облігація

0 800 307 555
Особисті фінанси
101
У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація «Алчевськ» з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
«Купуйте військову облігацію Алчевськ у Дії з річною ставкою від 18,1% та виплатою 22 березня 2028 року. Інвестуйте в поразку окупантів. Кожна гривня працює на захист країни», — сказано в повідомленні.
Облігація коштує 1 031 грн.

Як придбати облігацію:

  1. Відкрийте Дію.
  2. На головному екрані натисніть на розділ Військові облігації.
  3. Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  4. Підпишіть й оплатіть.
  5. Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
Щоб дізнатися суму виплати, необхідно вибрати потрібну кількість облігацій у застосунку — і система підрахує все автоматично. Наприклад, при купівлі 10 облігацій за 10 314 грн на Дія. Картку надійде 14 375 грн.
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що українці через «Дію» вже придбали понад 21,7 млн облігацій на 22,6 млрд грн.
Нагадаємо, у жовтні в «Дії» стала доступна нова військова облігація Лисичанськ із прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїДія
