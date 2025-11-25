Світла немає, а рахунки не зменшуються: у Yasno пояснили причини Сьогодні 09:03 — Енергетика

Світла немає, а рахунки не зменшуються: у Yasno пояснили причини

Світла немає годинами, а в платіжці — ті самі суми або й більші? Така ситуація дивує багатьох споживачів на тлі постійних відключень, спричинених ударами ворога по енергетичній інфраструктурі. У Yasno пояснили, звідки береться цей парадокс.

Там зазначили , що причин таких рахунків може бути кілька.

Нерегулярна передача показань

Коли в домі є світло й працюють електроприлади, лічильник безперервно фіксує спожиті кВт∙години. Якщо ж електроенергії немає, справний лічильник нічого не «намотує». Тому за умови регулярної передачі показань клієнт отримує рахунок лише за фактичне споживання — оператору розподілу достатньо попередніх і поточних даних, щоб точно порахувати різницю.

Але коли показання не передаються, обсяг споживання визначають за середньодобовим показником — його розраховують на основі того, що фіксувалося раніше. Через це сума в рахунку може відрізнятися від очікуваної, навіть якщо через тривалі відключення споживання за місяць насправді зменшилося.

Фахівці кажуть, вирішення тут одне — вчасно передавати показання. Тоді рахунок буде максимально точним, і клієнт заплатить лише за реально використані кВт∙години.

Підвищене споживання після відновлення електропостачання

Після повернення світла багато хто одразу вмикає бойлер, обігрівач, пральну машину чи інші потужні прилади. Це створює різкий стрибок споживання.

Такий «піковий» старт може не тільки викликати аварію й нове відключення, а й фактично компенсувати економію, яка була під час перерви в електропостачанні. У результаті за місяць виходить, що клієнт використав приблизно той самий обсяг електроенергії, що й у періоди без відключень.

Читайте також Чому графіки відключень змінюються протягом дня: пояснення фахівців ДТЕК

Зараз, коли енергетика працює в умовах постійних пошкоджень, раціональне споживання стає критично важливим, наголошують експерти. Комплексний підхід до економії й дотримання базових порад з енергоефективності допоможе енергетикам скоротити час відключень, а споживачам — зменшити суми у платіжках.

Як зменшити енергоспоживання — поради

Yasno радить змінити підхід та час використання енергоємних приладів:

Бойлер (від 2 кВт⋅год) — вмикати бойлер необхідно лише для нагріву води, а потім варто його вимикати. Якщо бойлер ввімкнений цілодобово, то це значно збільшує споживання електроенергії, а гаряча вода все одно використовується лише, коли є потреба: наприклад прийняти душ (у цей час краще відмовитись від прийому ванни), помити посуд.

— вмикати бойлер необхідно лише для нагріву води, а потім варто його вимикати. Якщо бойлер ввімкнений цілодобово, то це значно збільшує споживання електроенергії, а гаряча вода все одно використовується лише, коли є потреба: наприклад прийняти душ (у цей час краще відмовитись від прийому ванни), помити посуд. Кондиціонери і обігрівачі (від 0,7 кВт⋅год) — їх теж краще вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання відчутно зменшується по всій країні.

— їх теж краще вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання відчутно зменшується по всій країні. Пральна машина (від 0,7 кВт⋅год) — у більшості машин є функція «відкладене прання «, тому прання також доцільно перенести на нічний час, запрограмувавши час старту.

Читайте також 7 бюджетних ґаджетів, що врятують під час блекаутів

Мікрохвильовка (від 0,8 кВт⋅год) — якщо в домівці встановлена електрична плита (від 3,5 кВт⋅год), то наприклад, для підігріву їжі краще використовувати саме мікрохвильовку. Вона менше споживає електроенергії, оскільки витрачається менше часу на розігрів їжі.

— якщо в домівці встановлена електрична плита (від 3,5 кВт⋅год), то наприклад, для підігріву їжі краще використовувати саме мікрохвильовку. Вона менше споживає електроенергії, оскільки витрачається менше часу на розігрів їжі. Повербанки, акумулятори та інші системи зберігання енергії (від 0,06 кВт⋅год) — їх також доцільно заряджати повністю вночі для використання вдень.

— їх також доцільно заряджати повністю вночі для використання вдень. Лампи, світильники — зменшити споживання можна, замінивши лампи розжарювання (від 0,1 кВт⋅год) на LED (від 0,009 кВт⋅год), а також вмикаючи світло лише у тій кімнаті, де ви знаходитесь.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.