За війну Україна втратила третину споживання електроенергії, — «Укренерго»

Енергетика
102
Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько третини споживання, та значно більшу частину генерації електроенергії.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв’ю РБК-Україна.
«По споживанню з початку війни ми втратили десь близько 30%. А от генерації значно більше. І зараз ми заміщуємо втрати імпортом, розподіленою генерацією», — заявив Зайченко.
Голова правління НЕК «Укренерго» також підкреслив, що, на жаль, цього обсягу недостатньо в умовах, коли енергосистема України продовжує втрачати енергоблоки після обстрілів майже кожні 10 днів.
За його словами, енергетики постійно працюють над ремонтом та відновленням пошкоджених об’єктів, тому покращення ситуації найближчим часом цілком можливе.

Удари по українській енергетиці

Перед стартом опалювального сезону росія різко активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України. Під атаками опинилися теплоелектростанції, об’єкти газовидобутку та підстанції, які забезпечують передачу потужностей від атомних електростанцій. Після масованого удару 8 листопада ситуація з відключеннями струму в країні ще більше загострилася.
За інформацією «Центренерго», цей обстріл став найпотужнішим від початку повномасштабної війни. Унаслідок атаки дві ТЕС компанії — Зміївська та Трипільська — повністю зупинили виробництво електроенергії.
Після ударів Україна ініціювала скликання Ради МАГАТЕ. Удари по енергооб’єктах продовжилися й 10 листопада, а вже наступного дня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру у трьох областях — Харківській, Одеській та Донецькій
За матеріалами:
РБК-Україна
ЕнергетикаЕлектроенергія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
