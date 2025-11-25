0 800 307 555
Енергосистема демонструє покращення та готується до стабілізації — Харченко

Енергетика
Енергетична ситуація в країні помітно покращується, і цього тижня очікують позитивну динаміку.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу в Медіа Центрі Україна, передає Суспільне.
Харченко повідомив, що енергосистема вже працює стабільніше, ніж одразу після останніх атак. За його словами, атомні електростанції зараз працюють на повну потужність, а ремонтні бригади продовжують відновлювати високовольтні мережі та обладнання.
Він також уточнив, що підстанція, у яку цієї ночі влучили шість дронів, зможе повернутися до роботи за кілька годин.
Також Харченко наголосив, що фортифікаційний захист енергооб’єктів та інші заходи підготовки до опалювального сезону демонструють ефективність. Водночас він зазначив, що для відновлення енергосистеми країна потребує щонайменше шість-сім тижнів без нових атак, що наразі виглядає малоймовірним. А для повного відновлення енергетики Україні потрібно сім-вісім років.
Нагадаємо, раніше голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявляв, що Україна з початку повномасштабного вторгнення рф втратила близько третини споживання, та значно більшу частину генерації електроенергії.
За матеріалами:
suspilne.media
