Поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти. Зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків.
Про це пише фінансовий експерт Олексій Козирєв у своєму огляді.
Навіть у пікові дні курсових коливань (в основному з євро) населення не демонструє панічних настроїв, не спостерігається і суттєвих стрибків обсягів операцій зі скуповування валюти. Обсяг «чистої» купівлі валюти українцями зараз щодня дуже рідко перевищує $20 млн — $40 млн, а вже з квітня цього року за місяць не перевищує $190 млн — $282 млн.
І це при тому, що ще в січні 2025 року сальдо таких операцій було в межах $1,48 млрд (сума купівлі валюти населенням перевищувала на цю суму обсяг здачі валюти громадянами), а в лютому ще становила $958 млн.
Тобто нині готівковий ринок не лише перестав бути «ворогом» стабільності курсу гривні, а багато в чому і «допомагає» нацвалюті залишатися стабільною коштом збалансованих обсягів купівлі/продажу валюти населенням.
За моїм прогнозом, і цього тижня, незалежно від подальшого перебігу переговорного процесу зі зупинки війни в Україні, готівковий ринок залишиться стабільним і не стане фактором суттєвого «розгойдування» всього українського валютного ринку.
Готівковий ринок
Основна частина обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, а по євро — у межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах 15−20 копійок як щодо долара, так і євро.
Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41,00 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,05 до 41,75 гривень.
Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47,70 до 49,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 47,90 до 48,90 грн.
