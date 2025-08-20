Купує чи продає валюту населення — думка експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купує чи продає валюту населення — думка експерта

Валюта
136
Купує чи продає валюту населення — думка експерта
Купує чи продає валюту населення — думка експерта
Поведінка населення щодо купівлі/продажу валюти. Зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків.
Про це пише фінансовий експерт Олексій Козирєв у своєму огляді.
Купує чи продає валюту населення — думка експерта
Навіть у пікові дні курсових коливань (в основному з євро) населення не демонструє панічних настроїв, не спостерігається і суттєвих стрибків обсягів операцій зі скуповування валюти. Обсяг «чистої» купівлі валюти українцями зараз щодня дуже рідко перевищує $20 млн — $40 млн, а вже з квітня цього року за місяць не перевищує $190 млн — $282 млн.
І це при тому, що ще в січні 2025 року сальдо таких операцій було в межах $1,48 млрд (сума купівлі валюти населенням перевищувала на цю суму обсяг здачі валюти громадянами), а в лютому ще становила $958 млн.
Тобто нині готівковий ринок не лише перестав бути «ворогом» стабільності курсу гривні, а багато в чому і «допомагає» нацвалюті залишатися стабільною коштом збалансованих обсягів купівлі/продажу валюти населенням.
За моїм прогнозом, і цього тижня, незалежно від подальшого перебігу переговорного процесу зі зупинки війни в Україні, готівковий ринок залишиться стабільним і не стане фактором суттєвого «розгойдування» всього українського валютного ринку.

Готівковий ринок

Основна частина обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, а по євро — у межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах 15−20 копійок як щодо долара, так і євро.
Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41,00 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,05 до 41,75 гривень.
Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47,70 до 49,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 47,90 до 48,90 грн.
Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині, яка вас цікавить ▶️, й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems