Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра Сьогодні 10:00 — Валюта

Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра

В останній тиждень літа на валютному ринку, найімовірніше, не станеться жодних сюрпризів. Йдеться саме про досить стабільну ситуацію курсу долара та до міри прогнозовано-мінливу поведінку євро.

Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу.

🔊 Текст цієї новини доступний в аудіоформаті. Тисніть на зображення, щоб прослухати.

Поточні курсові коливання долара залишаться незначними і досить очікуваними. Ймовірні зміни відбуватимуться в межах 41,4 — 41,8 гривні за долар.

Читайте також Населення та бізнес почали віддавати перевагу виведенню коштів у валютні активи — Данилишин

Аграрні компанії продовжать реалізовувати валютний надлишок, виторг з якого буде спрямовано на необхідні закупівлі, наприклад, пального, «під жнива». Тому можна очікувати, що поведінка регулятора на ринку відповідатиме наявним трендам, — каже банкір.

Лєсовий каже, що якщо ринок (покупці та продавці) будуть здатні впоратися природним чином (тобто, пропозиція стане співмірною попиту), то обсяг валютних інтервенцій можуть звести до мінімуму.

Читайте також Чого чекати від курсу на кінець цього року — Гетманцев

Як зміниться курс валют в кінці серпня?

Коридори валютних коливань: 41,4 — 41,8 гривні за долар та 48 — 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,4 — 41,8 гривні за долар та 48 — 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

Поточні курсові коливання: міжбанк — до 0,05 — 0,15 гривні, комбанки — до 0,1 — 0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 — 0,6 гривні за долар, до 0,8 — 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 — 1 гривні за долар, до 1 — 1,3 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 — 0,3 гривні за долар, 0,3 — 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 — 0,5 гривні за долар, 0,5 — 0,7 гривні за євро.

Довідка Finance.ua:

Тенденції, які будуть впливати на курсоутворення до кінця 2025 року та в наступному році — про це заявив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Про це повідомляє Нацбанк. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.

Національний банк України з 21 серпня 2025 року ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.