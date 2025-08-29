Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра

Валюта
77
Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра
Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра
В останній тиждень літа на валютному ринку, найімовірніше, не станеться жодних сюрпризів. Йдеться саме про досить стабільну ситуацію курсу долара та до міри прогнозовано-мінливу поведінку євро.
Про це розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу.
Поточні курсові коливання долара залишаться незначними і досить очікуваними. Ймовірні зміни відбуватимуться в межах 41,4 — 41,8 гривні за долар.
Читайте також
Аграрні компанії продовжать реалізовувати валютний надлишок, виторг з якого буде спрямовано на необхідні закупівлі, наприклад, пального, «під жнива». Тому можна очікувати, що поведінка регулятора на ринку відповідатиме наявним трендам, — каже банкір.
Лєсовий каже, що якщо ринок (покупці та продавці) будуть здатні впоратися природним чином (тобто, пропозиція стане співмірною попиту), то обсяг валютних інтервенцій можуть звести до мінімуму.
Читайте також
Як зміниться курс валют в кінці серпня?
  • Коридори валютних коливань: 41,4 — 41,8 гривні за долар та 48 — 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,4 — 41,8 гривні за долар та 48 — 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
  • Поточні курсові коливання: міжбанк — до 0,05 — 0,15 гривні, комбанки — до 0,1 — 0,2 гривні, обмінні пункти — до 0,3 гривні.
  • Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 — 0,6 гривні за долар, до 0,8 — 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 — 1 гривні за долар, до 1 — 1,3 гривні за євро.
  • Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 — 0,3 гривні за долар, 0,3 — 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 — 0,5 гривні за долар, 0,5 — 0,7 гривні за євро.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Тенденції, які будуть впливати на курсоутворення до кінця 2025 року та в наступному році — про це заявив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
  • Основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Про це повідомляє Нацбанк. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.
  • Національний банк України з 21 серпня 2025 року ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems