Основний чинник збільшення валютного дефіциту — торговий дефіцит. Додатковий чинник розширення валютного дефіциту — політика валютної лібералізації НБУ, яка призводить до фундаментально необґрунтованого підвищення попиту на іноземну валюту та надмірних втрат валютних резервів.

Про це повідомив екс-голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

За 2024 рік фактичний відтік іноземної валюти, пов’язаний з лібералізацією, вдвічі перевищив очікування НБУ. Політика валютної лібералізації НБУ не допомогла поглинути шоки платіжного балансу, а навпаки — дестабілізувала валютні очікування.

За 2024 р. населення наростило нетто-купівлю іноземної валюти у 2,6 раза порівняно з 2023 р., у 2025 р. «валютну естафету» перехопив бізнес, валютний попит якого (нетто-покупки валюти) зріс на 51% проти попереднього року, тоді як попит населення скоротився на 36%.

Як пише Данилишин, на задоволення попиту населення НБУ витрачає 25% своїх інтервенцій. Валютні резерви країни поки що залишаються достатніми для покриття валютних розривів, однак ситуація може швидко погіршитися у разі перебоїв з надходженням нової зовнішньої допомоги.

Політика валютної лібералізації є поспішним рішенням для умов економіки України, яка знаходиться у стані структурної кризи, викликаної неринковими воєнними шоками.

З його слів, режим гнучкого курсоутворення не відповідає економічним умовам і не сприймається суб’єктами ринку як фактор стабілізації. В умовах збереження гігантського структурного дефіциту валюти, продовження росту доходів населення, відсутності інших надійних інструментів заощаджень, слабких темпів економічного відновлення та появи невизначеності щодо обмінного курсу — населення та бізнес природньо почали віддавати перевагу виведенню коштів у валютні активи.

Данилишин зазначає, що переваги режиму гнучкого курсоутворення не можуть бути реалізовані в умовах України, оскільки валютний дефіцит є переважно неринковим, а рівень обмінного курсу фактично визначається не торговим балансом, а інтервенціями НБУ. Непередбачуваність валютного ринку (яка залежить від інтервенцій НБУ) посилює невизначеність, що в свою чергу перешкоджає інвестиційним процесам.

