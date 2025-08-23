Чого очікувати від курсу валют восени: прогноз експерта — Finance.ua

Чого очікувати від курсу валют восени: прогноз експерта Сьогодні 10:15 — Валюта

Традиційно з початком осені на валютному ринку України відбуваються коливання курсу через внутрішні економічні процеси, глобальні тенденції та політичні події.

Чого чекати від долара та євро, розповів керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ілля Несходовський у коментарі «Новини.Live».

Чого чекати від долара восени

Як зазначає експерт, до жовтня істотних змін із доларом не очікується завдяки режиму керованої гнучкості обмінного курсу, запровадженого Нацбанком. Можливі незначні коливання в межах кількох відсотків.

За словами Несходовського, політика НБУ є виправданою, адже стабільність курсу долара збільшує довіру до гривні.

Це стримує населення від масового переходу з гривневих заощаджень у доларові та зменшує навантаження на валютний ринок.

Яким буде курс євро

На коливання євро впливають зміни у світовій економічній політиці на тлі мит, що вводять США щодо інших країн. Експерт нагадав, що на початку митних війн долар подешевшав, а угода США та ЄС про закупівлю озброєння послабила євро.

Несходовський прогнозує, в останній місяць літа пара гривня-євро серйозних змін не зазнає, якщо не виникне надзвичайних подій.

«Що буде з валютою восени — залежатиме від багатьох факторів: як розвиватиметься ситуація в цілому в Україні, чи будуть досягнуті певні зрушення у питанні закінчення війни, які ще тарифи вводитиме Трамп проти росії тощо», — вважає Несходовський.

Експерт додав, що змін на валютному ринку може не бути до жовтня 2025 року. Але загалом на осінь є певна невизначеність.

Довідка Finance.ua:

до кінця року на валютному ринку спостерігатимуться цінові коливання. За прогнозом банкіра, курс американської валюти може коливатися у межах 41,8−43 грн. Курс євро в Україні на фоні всіх подій у світі не вийде за межі 50 — 51 гривні;

в останні дні літа загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться. З одного боку, курс долара «борсатиметься» між 41,4−41,8 гривні, а курс євро, попри світову непевність, скоріш за все, не вийде за межі 49 гривень, перебуваючи в проміжку 48−49 грн;

до кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче.

