Долар зростає, євро падає, злотий втрачає темп — як реагує ринок Сьогодні 18:33 — Валюта

Долар зростає, євро падає, злотий втрачає темп — як реагує ринок

Національний банк України оновив офіційні курси валют на четвер, 21 серпня 2025 року. Долар США продовжує поступове зростання — +2 копійки, до 41,38 грн. Євро, навпаки, подешевшав одразу на 15 копійок і коштує 48,17 грн. Злотий також демонструє спад — мінус 4 копійки, до 11,34 грн.

Спробуйте новий формат: ця новина на Finance.ua доступна і у форматі відео з голосом. 🎤 Щоб переглянути натисніть на зображення.

Офіційні курси НБУ:

1 USD — 41,38 грн

1 EUR — 48,17 грн

1 PLN — 11,34 грн

На готівковому ринку ситуація більш строката. За даними «Мінфіну», долар купують по 41,35 грн, а продають по 41,43 грн. Євро — 48,25/48,45 грн, злотий — 11,28/11,38 грн. У банках розбіжності ще більші: курс долара коливається від 41,12 до 41,95 грн, залежно від установи.

На тлі валютних коливань НБУ продовжує поступове пом’якшення валютних обмежень, запроваджених із початку повномасштабної війни. Це відкриває нові можливості для бізнесу, імпортерів та інвесторів, але водночас вимагає уважного моніторингу ризиків.

Тим часом криптовалюти демонструють стрімке зростання: біткоїн перевищив $124 000, Ethereum оновив максимум з кінця 2021 року. Це може вплинути на інвестиційні настрої українців, які шукають альтернативи традиційним валютам.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.