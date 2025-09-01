Долар впав до мінімуму за 5 тижнів — Finance.ua
Долар впав до мінімуму за 5 тижнів

Валюта
66
Долар впав до мінімуму за 5 тижнів
Долар впав до мінімуму за 5 тижнів
У понеділок, 1 вересня, курс долара знизився до найнижчого рівня за останні п’ять тижнів, оскільки інвестори очікують нових даних про ринок праці США, які можуть вплинути на подальші кроки Федеральної резервної системи щодо пом’якшення монетарної політики.
Про це пише Reuters.
За даними CME FedWatch, ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у вересні оцінюється у 90%, а загалом до осені 2026 року ринки закладають близько 100 пунктів пом’якшення. Індекс долара проти кошика валют опустився на 0,22% - до 97,64, після того як досяг 97,552, найнижчого рівня з 28 липня. У п’ятницю він зафіксував місячне падіння на 2,2%. Американські ринки у понеділок були закриті через святковий день.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Аналітики відзначають, що американська економіка вже не демонструє такої переваги, як у попереднє десятиліття, що робить долар слабшим.
За словами економіста Societe Generale Клауса Баадера, різка слабкість у даних може змусити ФРС діяти активніше, ніж зараз очікують ринки. Натомість, якщо травнево-червнева статистика виявиться випадковою аномалією, потреба у зниженні ставки буде сумнівною, особливо з огляду на ризики зростання інфляції найближчим часом.
Деякі експерти допускають імовірність навіть 50-базисного зниження вже цього місяця.
Євро піднявся на 0,35% - до $1,1724, британський фунт зріс на 0,18% - до $1,3528. Курс долара проти єни залишився стабільним на рівні 147,00, завершивши серпень зі зниженням на 2,5%. Китайський юань утримався поблизу максимуму за останні 10 місяців — 7,1326 за долар.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
