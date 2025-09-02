Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках

Валюта
54
Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках
Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках
Населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів.
Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.
Про це повідомляє НБУ.

Вибрати депозит

Обсяг купівлі зріс на 30% порівняно з липнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,499 млрд доларів.
Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках
Нагадаємо, українці у 2025 році купують значно менше готівкової валюти. За даними НБУ, за липень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,4 млрд доларів (торік — 1,4 млрд доларів), за січень-липень — 5,2 млрд доларів (торік — 8,8 млрд доларів).
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Як писав НБУ, основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Про це повідомляє Нацбанк.
  • Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів. Деталі тут.
  • Як пише екс-голова НБУ Богдан Данилишин, на задоволення попиту населення НБУ витрачає 25% своїх інтервенцій. Валютні резерви країни поки що залишаються достатніми для покриття валютних розривів, однак ситуація може швидко погіршитися у разі перебоїв з надходженням нової зовнішньої допомоги.
Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині, яка вас цікавить ▶️, й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems