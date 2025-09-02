Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках — Finance.ua

Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках Сьогодні 12:23 — Валюта

Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках

Населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів.

Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.

Про це повідомляє НБУ.

Обсяг купівлі зріс на 30% порівняно з липнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,499 млрд доларів.

Нагадаємо, українці у 2025 році купують значно менше готівкової валюти. За даними НБУ, за липень 2025 року обсяг валюти поза банками оцінено в 0,4 млрд доларів (торік — 1,4 млрд доларів), за січень-липень — 5,2 млрд доларів (торік — 8,8 млрд доларів).

Як писав НБУ, основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів. Про це повідомляє Нацбанк.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів. Деталі тут.

Як пише екс-голова НБУ Богдан Данилишин, на задоволення попиту населення НБУ витрачає 25% своїх інтервенцій. Валютні резерви країни поки що залишаються достатніми для покриття валютних розривів, однак ситуація може швидко погіршитися у разі перебоїв з надходженням нової зовнішньої допомоги.

