В НБУ повідомили, як будуть зростати ціни

Зовнішні ризики змушують НБУ готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося раніше.

Як війна на Близькому Сході та ситуація в енергетиці вплинуть на гаманці українців у найближчі місяці, у коментарі РБК-Україна пояснив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

Він зазначив, що траєкторія зростання цін в Україні у найближчі місяці з високою ймовірністю буде вищою, ніж передбачалося у січневому прогнозі. Основною причиною такого перегляду очікувань стала війна на Близькому Сході.

Через цей конфлікт на світових ринках суттєво подорожчали нафтопродукти та газ, що вже почало безпосередньо позначатися на внутрішніх цінах всередині нашої держави.

Як сказав посадовець, що існують і фактори, які стримують ціновий тиск. Зокрема, ситуація в українському енергосекторі останнім часом поліпшилася, що має позитивно вплинути на стабільність цін.

Для того, щоб заспокоїти інфляційні очікування громадян, Нацбанк планує й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та підтримувати привабливість гривневих інструментів.

Попри це, у регуляторі наголошують на значній невизначеності щодо подальшого розвитку подій. Для визначення того, за яким саме сценарієм рухатиметься економіка та чи знадобиться суттєвий перегляд прогнозів, фахівцям НБУ наразі потрібно більше інформації про ситуацію на міжнародних ринках.

Нагадаємо, минулого тижня Національний банк України продав найбільший від початку року обсяг валюти, щоб утримати курс гривні нижче за рівень 44 грн за долар.

Дефіцит валюти минулого тижня зріс на майже 70%. Чиста купівля склала $915 млн, зокрема на міжбанківському ринку вона зросла на 76% до $683 млн, а в роздрібному сегменті на 50% до $232 млн.

Finance.ua раніше писав , що Національний банк України провів серію операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою. Їхні результати показали, що попит з боку банків значно нижчий за запропонований обсяг. У НБУ зазначали, що банки мають достатній запас готівкової валюти. Помірний попит на операції з підкріплення кас підтверджує стабільність ситуації. Водночас курс на валютному ринку рухається в обидва боки в межах режиму керованої гнучкості, реагуючи на баланс попиту та пропозиції.

