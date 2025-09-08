Бізнес спрогнозував курс долара у 2026 році — опитування Сьогодні 10:06 — Валюта

46 гривень за долар. У 2025 році бізнеси орієнтувалися на 44 грн/$, а у 2024-му — на 41 грн/$. Середній курс долара , який закладає бізнес у своїх бюджетах на 2026 рік, становитьУ 2025 році бізнеси орієнтувалися на 44 грн/$, а у 2024-му — на 41 грн/$.

Такими є результати опитування Асоціації «Прогнози бізнесу на 2026 рік», яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

Інфографіка: eba.com.ua

Очікування розвитку бізнесу

Більшість компаній налаштовані оптимістично: 55% очікують позитивної динаміки у 2026 році (проти 53% торік). Водночас 30% не прогнозують змін, а 15% очікують спад.

Прогнози щодо доходів

Зростає частка керівників, які розраховують на підвищення доходів у гривні — 77% проти 72% роком раніше:

падіння прогнозують лише 12%;



зростання до 10% очікують 30% директорів;

на 11−20% — 33%;

понад 21% — 14%;

11% планують втримати результати на рівні 2025 року.

У натуральному виразі на зростання доходів розраховують 60% бізнесів, у доларовому еквіваленті — 55%. Падіння очікують 15% респондентів.

Прогнози щодо війни

29% компаній закладають у бізнес-плани припущення, що бойові дії можуть завершитися у 2026 році. Натомість 19% не очікують цього, а 52% утримуються від прогнозів.

Інфографіка: eba.com.ua

Інвестиції та соціальні проєкти

Зростає частка бізнесів, які планують великі інвестиції: 20% компаній готуються до проєктів у середньому на 14 млн доларів (проти 16% і 9 млн у 2025 році).

Інфографіка: eba.com.ua

Водночас зменшується кількість інвестицій у соціальні ініціативи: у 2026 році такі плани має 55% компаній зі середнім рівнем фінансування у 3% від доходів. Для порівняння: у 2025 році цей показник становив 59% (6% доходів), у 2024-му — 65%.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков каже , що одного факту перемир’я недостатньо, аби американська валюта почала дешевшати. Об’єктивних підстав для знецінення долара не буде. Лише у випадку виходу на український ринок корпорацій/урядів, які зможуть створити нові робочі місця і вкладати гроші у відбудову, можна буде говорити про потенціал для протилежної курсової динаміки.

До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче, розповіла головна економістка Dragon Capital та учасниця Наглядової ради ЦЕС Олена Білан

