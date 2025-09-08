0 800 307 555
укр
Бізнес спрогнозував курс долара у 2026 році — опитування

Валюта
50
Середній курс долара, який закладає бізнес у своїх бюджетах на 2026 рік, становить 46 гривень за долар. У 2025 році бізнеси орієнтувалися на 44 грн/$, а у 2024-му — на 41 грн/$.
Такими є результати опитування Асоціації «Прогнози бізнесу на 2026 рік», яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Інфографіка: eba.com.ua
Очікування розвитку бізнесу

Більшість компаній налаштовані оптимістично: 55% очікують позитивної динаміки у 2026 році (проти 53% торік). Водночас 30% не прогнозують змін, а 15% очікують спад.

Прогнози щодо доходів

Зростає частка керівників, які розраховують на підвищення доходів у гривні — 77% проти 72% роком раніше:
  • падіння прогнозують лише 12%;
  • зростання до 10% очікують 30% директорів;
  • на 11−20% — 33%;
  • понад 21% — 14%;
  • 11% планують втримати результати на рівні 2025 року.
У натуральному виразі на зростання доходів розраховують 60% бізнесів, у доларовому еквіваленті — 55%. Падіння очікують 15% респондентів.

Прогнози щодо війни

29% компаній закладають у бізнес-плани припущення, що бойові дії можуть завершитися у 2026 році. Натомість 19% не очікують цього, а 52% утримуються від прогнозів.
Інфографіка: eba.com.ua
Інвестиції та соціальні проєкти

Зростає частка бізнесів, які планують великі інвестиції: 20% компаній готуються до проєктів у середньому на 14 млн доларів (проти 16% і 9 млн у 2025 році).
Інфографіка: eba.com.ua
Водночас зменшується кількість інвестицій у соціальні ініціативи: у 2026 році такі плани має 55% компаній зі середнім рівнем фінансування у 3% від доходів. Для порівняння: у 2025 році цей показник становив 59% (6% доходів), у 2024-му — 65%.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков каже, що одного факту перемир’я недостатньо, аби американська валюта почала дешевшати. Об’єктивних підстав для знецінення долара не буде. Лише у випадку виходу на український ринок корпорацій/урядів, які зможуть створити нові робочі місця і вкладати гроші у відбудову, можна буде говорити про потенціал для протилежної курсової динаміки.
До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче, розповіла головна економістка Dragon Capital та учасниця Наглядової ради ЦЕС Олена Білан
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
