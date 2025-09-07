Яким буде курс долара та євро у вересні: прогноз банкіра
Український валютний ринок у вересні буде прогнозованим. При цьому будь-які небажані процеси гаситимуться ще в зародку.
Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».
Читайте також
За його словами, у перший місяць осені, окрім економічних чинників — зниження інфляції, поступове зростання ВВП, а також стратегія Нацбанку, важливим стане воєнний чинник, а саме чинник заморозки війни.
Скільки коштуватимуть євро та долар у вересні
Згідно з прогнозом Лєсового, курс долара у вересні перебуватиме в межах 41,6 — 42 гривні за долар.
Дізнатися актуальний курс валют
Таким чином, 100 доларів у гривнях у вересні коштуватимуть приблизно 4160 — 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдеться українцям 41600 — 42000 гривень.
Крім того, експерт вказав, що курс євро формуватиметься на основі світових котирувань і, найімовірніше, не вийде за межі 48 — 49,5 гривні.
Також 100 євро в гривнях у перший місяць осені коштуватимуть 4800 — 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48000 — 49500 гривень.
Нагадаємо, фінансовий експерт Олексій Козирєв зазначає, початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні.
За даними НБУ, населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!
Розсилка Finance.ua про гроші
Поділитися новиною
Також за темою
Яким буде курс долара та євро у вересні: прогноз банкіра
Продаж валюти на міжбанку в серпні скоротився на понад 20%
Долар повертає популярність серед заощаджень українців
Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні
Потенціал ринку ОВДП для фінансування дефіциту вимірюється парою сотень мільярдів гривень — НБУ
Валютний ринок восени: чого очікувати — коментар НБУ