Яким буде курс долара та євро у вересні: прогноз банкіра Сьогодні 08:18 — Валюта

Яким буде курс долара та євро у вересні: прогноз банкіра

Український валютний ринок у вересні буде прогнозованим. При цьому будь-які небажані процеси гаситимуться ще в зародку.

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

За його словами, у перший місяць осені, окрім економічних чинників — зниження інфляції, поступове зростання ВВП, а також стратегія Нацбанку, важливим стане воєнний чинник, а саме чинник заморозки війни.

Скільки коштуватимуть євро та долар у вересні

курс долара у вересні перебуватиме в межах 41,6 — 42 гривні за долар. Згідно з прогнозом Лєсового,у вересні перебуватиме в межах 41,6 — 42 гривні за долар.

Таким чином, 100 доларів у гривнях у вересні коштуватимуть приблизно 4160 — 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдеться українцям 41600 — 42000 гривень.

Крім того, експерт вказав, що курс євро формуватиметься на основі світових котирувань і, найімовірніше, не вийде за межі 48 — 49,5 гривні.

Читайте також Як українці збільшили купівлю євро та доларів у банках

Також 100 євро в гривнях у перший місяць осені коштуватимуть 4800 — 4950 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48000 — 49500 гривень.

Нагадаємо, фінансовий експерт Олексій Козирєв зазначає , початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні.

За даними НБУ, населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима.Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.