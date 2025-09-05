0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні

Валюта
90
Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні
Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні
У серпні чистий попит на іноземну валюту знизився, а середні офіційні курси гривні до долара та євро зміцнилися.
Про це йдеться у новому «Макроекономічному та монетарному огляді» Національного банку України.

Чому гривня зміцнилася

У серпні чистий попит на іноземну валюту на безготівковому сегменті знизився. Це пов’язано з дією сезонних чинників та збереженням інтересу населення до гривневих фінансових інструментів. Попит на готівкову валюту залишався практично на рівні липня, що відобразилося у скороченні сальдо інтервенцій Національного банку до 2,7 млрд доларів.
Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні
Також НБУ продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень. Разом із стабільним попитом на гривню ці факти сприяли зміцненню офіційного курсу: гривня підросла на 0,8% відносно долара та на 1,5% відносно євро.

Поточна дохідність гривневих інструментів підтримує попит на них з боку населення

Підтримку національній валюті забезпечує і дохідність гривневих інструментів. Так, гривневі депозити населення на строк понад три місяці в серпні зросли на 3,2 млрд грн.
Портфель гривневих ОВДП у власності фізичних осіб від початку року збільшився на 43,5%. Експерти відзначають, що збереження привабливості гривневих інструментів для заощаджень стримує попит на валюту та пом’якшує тиск на курс гривні.
Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні
Читайте також
У той же час, частина банків із приватним капіталом втрачає лідерство у сегменті довгострокових депозитів, що може стимулювати їх до посилення конкуренції за кошти вкладників.

Довідка Finance.ua:

  • українські банки очікують монетарних змін від Національного банку, які у підсумку призведуть до зниження ставок за депозитами. В українців залишається не так багато часу, щоб оформити вклади з найвищою дохідністю;
  • щодо курсу гривні, то згідно з прогнозами, традиційно з початком осені на валютному ринку України відбуваються коливання курсу через внутрішні економічні процеси, глобальні тенденції та політичні події;
  • початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запустив безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку 💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems