Гривня зміцнилася: що вплинуло на курс у серпні

У серпні чистий попит на іноземну валюту знизився, а середні офіційні курси гривні до долара та євро зміцнилися.

Про це йдеться у новому «Макроекономічному та монетарному огляді» Національного банку України.

Чому гривня зміцнилася

У серпні чистий попит на іноземну валюту на безготівковому сегменті знизився. Це пов’язано з дією сезонних чинників та збереженням інтересу населення до гривневих фінансових інструментів. Попит на готівкову валюту залишався практично на рівні липня, що відобразилося у скороченні сальдо інтервенцій Національного банку до 2,7 млрд доларів.

Також НБУ продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень. Разом із стабільним попитом на гривню ці факти сприяли зміцненню офіційного курсу: гривня підросла на 0,8% відносно долара та на 1,5% відносно євро.

Поточна дохідність гривневих інструментів підтримує попит на них з боку населення

Підтримку національній валюті забезпечує і дохідність гривневих інструментів. Так, гривневі депозити населення на строк понад три місяці в серпні зросли на 3,2 млрд грн.

Портфель гривневих ОВДП у власності фізичних осіб від початку року збільшився на 43,5%. Експерти відзначають, що збереження привабливості гривневих інструментів для заощаджень стримує попит на валюту та пом’якшує тиск на курс гривні

У той же час, частина банків із приватним капіталом втрачає лідерство у сегменті довгострокових депозитів, що може стимулювати їх до посилення конкуренції за кошти вкладників.

