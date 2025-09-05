Долар повертає популярність серед заощаджень українців Сьогодні 16:02 — Валюта

Долар повертає популярність серед заощаджень українців

З квітня 2025 року українці почали частіше відкладати кошти у євро, і ця валюта стала основною для нових заощаджень. Проте вже в серпні долар почав повертати свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

За даними Нацбанку, у серпні на готівковому ринку громадяни придбали 1,92 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продали 1,561 млрд. Різниця між купівлею та продажем склала 359 млн доларів на користь купівлі.

Чиста купівля доларів у серпні зросла зі 17 до 169 млн доларів. Водночас попит на євро зменшився: із 312 млн до 193 млн доларів в еквіваленті.

Протягом попередніх чотирьох місяців ситуація була протилежною, частка євро поступово збільшувалася, а долара — зменшувалася.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше заявляв , що збільшення чистого попиту населення на валюту у червні-липні до $270−280 млн з $250 млн у травні в межах статистичної похибки та підтверджує дієвість політики Національного банку, спрямованої на забезпечення привабливості гривневих активів й відносної стійкості валютного ринку, якщо порівнювати з чистим попитом до $1 млрд на місяць минулого року чи на початку цього року.

Початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні, розповідав фінансовий експерт Олексій Козирєв.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.