Продаж валюти на міжбанку в серпні скоротився на понад 20%

Структурний дефіцит валюти в серпні скоротився. Національний банк України скоротив продаж доларів і знизив курс долара.
Про це свідчать дані НБУ.
У серпні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,696 млрд доларів, що на 21,5% менше, ніж у липні (3,436 млрд доларів).
Інтервенції НБУ скоротилися після трьох місяців зростання. З початку року НБУ продав на міжбанку 23,676 млрд доларів.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.
За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 54 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду).

Курс долара в червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ лише перерозподіляє її через міжбанк.
Нацбанк реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.
У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За серпень впав на 40 копійок до 41,50 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

  • населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів;
  • як повідомили в НБУ, основною валютою для заощаджень стає євро. Українці з квітня втратили інтерес до поповнення своїх валютних резервів за рахунок доларів;
  • за прогнозом головної економістки Dragon Capital та учасниці Наглядової ради ЦЕС Олени Білан, до кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче.
За матеріалами:
РБК-Україна
ВалютаНБУ
