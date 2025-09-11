Скільки коштуватиме євро у світі та Україні — думка експерта Сьогодні 16:00 — Валюта

Скільки коштуватиме євро у світі та Україні — думка експерта

Курс євро в Україні традиційно розраховується через співвідношення двох пар — долара відносно гривні на нашому внутрішньому ринку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках. Перерахунок цих співвідношень і дає курс євро щодо гривні.

Про це пише фінансовий експерт Олексій Козирєв в огляді.

Як він зазначає, з огляду на те, що на поведінку пари євро/долар НБУ впливати не може, і при цьому поки що зберігає прив’язку курсу гривні до долара, — все, що може робити НБУ в частині котирувань євро, так це через інтервенції в доларі на міжбанку опосередковано намагатися максимально згладжувати і коливання курсу євро до нацвалюти.

«Доки курс гривні прив’язаний до долара, Нацбанк згладжує коливання курсу щодо нього, а ось курс євро щодо гривні і відображає всі перипетії пари євро/долар на світових майданчиках», — зауважив він.

При цьому, про що я вже неодноразово писав раніше, саме життя незабаром змусить НБУ переходити від прив’язки гривні щодо долара до прив’язки гривні щодо євро, що зробить поведінку євровалюти на нашому міжбанку ще більш значущою для бізнесу та населення.

Причин такого переходу є декілька. Основні з них:

1) За даними українських джерел, частка країн Євросоюзу у міжнародній торгівлі України вже становить близько 72%. Розрахунки за цими операціями йдуть у євро, а не доларах.

2) Після приходу до влади у США Дональда Трампа практично вся основна фінансова допомога наших міжнародних партнерів надходить до України в євро, а частка допомоги у доларах швидко скорочується.

Водночас Нацбанк продовжує проводити інтервенції на міжбанку для підтримки гривні у доларі. Це щомісяця відбувається в межах $2,3−3,8 млрд. Тобто питома вага доларів у ЗВР щомісяця скорочується, а частка євро за рахунок надходжень від західних партнерів — зростає.

Показово, якщо на початку 2025 року частка євро не дотягувала і до 10% загальної суми резервів, то вже на 1 вересня становила 26,2%. І ця тенденція лише зростатиме.

У цій ситуації для мінімізації валютних ризиків Нацбанк буде змушений прискорити перехід від прив’язки гривні щодо долара до гривні щодо євро. Або, принаймні, регулятор почне проводити інтервенції на міжбанку не тільки в доларі, а й у євро, що дещо знизить валютні ризики.

Через глобальні світові та суто українські зміни — рішення ЄЦБ щодо відсоткових ставок і тренд пари євро/долар дедаді більше впливатиме як на вітчизняний валютний ринок, так і загалом на всі показники української економіки.

Заощадження

Як радить Козирєв, з огляду на підвищені валютні ризики та підвищену невизначеність у жовтні-листопаді цього року, я б рекомендував громадянам у своїх валютних заощадженнях дотримуватися принципу диверсифікації в наступній пропорції: 40% — у доларі, 45% — у євро, 15% — у швейцарському франку.

Якщо ви не хочете «зв'язуватися» з відносно екзотичними валютами для України, а швейцарський франк у нас все ж таки менш поширений — я б намагався мати у валютній частині своїх заощаджень пропорцію 40−45% — у доларі, і до 55−60% — у євро.

Довідка Finance.ua:

До кінця 2025 року курс гривніперебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$. Про це заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. За словами Фіали, у 2025 році зростання ВВП України сповільниться до 2% або навіть нижче. Базовий прогноз на 2026 рік становить 1,5%.

Минулого тижня Національний банк утримував гривню на рівні близькому до 41,3 грн/$, а в п’ятницю навіть зміцнив її більш ніж на 10 копійок. У найближчій перспективі регулятор, ймовірно, зберігатиме курс гривні близьким до нинішніх значень, однак пізніше може допустити його помірне послаблення.

директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомляла, що на початку вересня валютний ринок України залишався стабільним. Діапазон курсу та незначні коливання свідчать про контрольований рух гривні.

