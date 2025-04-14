Рекордне зростання євро: яких наслідків чекати для України — Finance.ua

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Рекордне зростання євро: яких наслідків чекати для України

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Рекордне зростання євро: яких наслідків чекати для України
Рекордне зростання євро: яких наслідків чекати для України
Євро останнім часом зміцнився до трирічного максимуму до американської валюти.
Офіційний курс Нацбанку у понеділок 14 квітня становить 45,84 грн за євро, тоді як долар коштує на 4,44 грн дешевше (41,40). Це є відображенням ситуації на світовому валютному ринку.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Рекордне зростання євро: яких наслідків чекати для України
За словами Гетманцева, долар похитнуло два ключових фактори:
  • оголошення США торговельної війни проти усього світу, яку згодом пообіцяли відкласти на 90 днів, однак самі по собі ці новини створюють умови невпевненості щодо ситуації та подальшого розвитку подій, хитають внутрішній ринок (зокрема — фондовий) і дають підстави для негативних прогнозів;
  • на тлі цього інвестори скидають довгострокові казначейські облігації США, що посилює тиск на американську валюту.
Як зазначає Гетманцев, непослідовність економічної політики тієї чи іншої держави завжди створює негативні наслідки насамперед для неї самої.
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Натомість ЄС демонструє спокій і наміри рухатись визначеним і прогнозованим курсом на підвищення конкурентоспроможності об’єднання.
«Не минуло ще й півроку від початку роботи нового складу ЄК, як прийняті фундаментальні довгострокові рішення, як то Угода про чисту економіку, План дій для автомобільної та металургійної промисловості, План економії енергетичних ресурсів, План переозброєння ReARM, План дій щодо розширення доступності житла в ЄС тощо, які закладають підґрунтя для стабільності та зростання. Це, у свою чергу, сприяє зміцненню євро та довіри до нього», — написав нардеп.

Якими будуть наслідки

Гетманцев також поділився своїми оцінками щодо наслідків подорожчання євро для України.
На думку нардепа, у короткостроковій перспективі зміцнення євро призведе до подорожчання імпорту з Євросоюзу, доля якого у загальних обсягах склала торік 50,5%, зрісши порівняно з попереднім роком на 9,9%.
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«Нам треба не засмучуватись з цього приводу, а працювати над розширенням свого експорту, у тому числі використовуючи ті можливості, які відкриває нам поступовий шлях до набуття повноцінного членства в ЄС. Маємо використовувати надані нам можливості та переваги у доступі до єдиного ринку ЄС, цілеспрямовано підтримувати експортерів, відновлювати кредитування, запускати масштабне страхування воєнних ризиків», — підсумував Гетманцев.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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