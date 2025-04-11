Долар обвалився до світових валют через втрату довіри до США — Finance.ua
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Долар обвалився до світових валют через втрату довіри до США

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Долар обвалився до світових валют через втрату довіри до США
Долар обвалився до світових валют через втрату довіри до США
Долар обвалився, оскільки зниження довіри до економіки США спонукало інвесторів позбутися американських активів на користь безпечних активів, як-от швейцарський франк, єна та євро, а також золото.
Про це повідомляє Reuters.
Золото оновило історичний максимум, а швейцарський франк досяг нового десятирічного максимуму.
Долар впав 11 квітня на 1,2% до 0,81405 швейцарського франка вперше з січня 2015 року, продовживши майже 4%-ве падіння, зазначене напередодні.
Євро зріс на 1,7% до 1,13855 долара. Востаннє такий рівень спостерігався в лютому 2022 року.
Золото підскочило на 1,5% до рекордних 3219,84 доларів за унцію.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести основних валют, знизився на 1,2%, опустившись нижче рівня 100 вперше з липня 2023 року.
Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла майже на 10 базисних пунктів до 4,488%.

Втрата довіри

Інвестори розпродавали акції на Волл-стріт 10 квітня після різкого зростання фондового ринку 9 квітня, коли президент Дональд Трамп США раптово призупинив більш високі тарифні ставки для десятків торгових партнерів. Довгострокові казначейські облігації США також розпродаються.
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Трамп оголосив про 90-денний перепочинок, незважаючи на наполегливі заяви протягом кількох днів, що його політика ніколи не зміниться. Замість цього він підвищив мита на китайський імпорт до 145%, ще більше загостривши конфронтацію між двома найбільшими економіками світу.
«Я глибоко стурбований відсутністю довіри серед інвесторів у США зараз. Це вотум недовіри не тільки з боку фондового ринку, а й учасників ринку казначейських зобов’язань до адміністрації Трампа та її політики», — сказав стратег Nomura Нака Мацудзава.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що скасування тарифів спочатку було планом, щоб посадити країни за стіл переговорів. Однак Трамп визнав, що паніка на ринках, яка розгорнулася після його оголошення про тарифи в «День звільнення» 2 квітня, вплинула на його рішення.
Після повернення в Білий дім у січні Трамп неодноразово погрожував торговельним партнерам цілою низкою каральних заходів, але в останню хвилину скасовував деякі з них. Такий підхід спантеличив світових лідерів і налякав керівників компаній, які кажуть, що невизначеність ускладнює прогнозування ринкових умов.
За матеріалами:
РБК-Україна
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