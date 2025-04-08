Тарифи Трампа: шлях до фрагментації світової економіки — думка експерта — Finance.ua
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Тарифи Трампа: шлях до фрагментації світової економіки — думка експерта

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Тарифи Трампа: шлях до фрагментації світової економіки — думка експерта
Тарифи Трампа: шлях до фрагментації світової економіки — думка експерта
Анонсовані тарифи на імпортні товари можуть стати початком нової ери в глобальній економіці. Жорстка політика протекціонізму, спрямована на захист внутрішнього ринку, може призвести до значних економічних втрат як для американського бізнесу, так і для міжнародних партнерів у короткостроковій перспективі.
Про це пише Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times, надавши Finance.ua короткий коментар щодо цього.
Імплементація тарифів навіть на рівні, що на 50% нижче озвучених, може завершити етап глобалізації, відкриваючи період «фрагментарних економічних відносин». Цей термін описує тенденцію до розділення світової економіки на регіональні блоки з обмеженими торговельними зв’язками.
Історія США вже знає періоди жорсткої митної політики, як-от 1860−1870-ті та 1920−1930-ті роки. У першому випадку інфляція досягла історичних максимумів: у 1864 році рівень інфляції становив близько 27%. Це було частково спричинено громадянською війною, яка створила значний економічний тиск. У другому періоді, навпаки, спостерігалася дефляція: у 1932 році рівень дефляції досягав -10.3%, що було наслідком Великої депресії.
За поточних геополітичних конфронтацій, наелектризованості суспільства в США та Європі, приходу до влади радикальних політиків, з високою ймовірністю ми побачимо посилення глобальної економічної нестабільності та нової хвилі зростаючої інфляції з 2026 року. Порушення логістичних зв’язків та дефіцит товарів посилять тиск на ціни. До цього часу можемо спостерігати реакцію фінансових регуляторів, схожу на 2020 рік: зниження ставок, стимулювання національної економіки. Друк грошей, ймовірно, буде обмеженим або доступним через непрямі механізми, такі як фінансові стимули.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США. Мита торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили рф.
  • З метою розширення власних повноважень щодо запровадження митних тарифів проти інших держав Трамп видав указ про введення у США надзвичайного стану у зв’язку із загрозою економіці країни.
  • Тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом, «серйозно вдарять по світовій економіці». Європейський Союз готує заходи у відповідь, ідеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
  • «Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично», — прокоментувала міністерка економіки України Юлія Свириденко.
  • Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. «Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам», — пояснив нардеп Данило Гетманцев.
  • Нові тарифи президента США Дональда Трампа стали «катастрофою» для світової економіки і створили «величезні труднощі» для Європи, заявив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.
  • Долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій після того, як Трамп запровадив нові мита.
За матеріалами:
Finance.ua
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