Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів — Finance.ua
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Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів

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Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів
Президент США запровадив надзвичайний стан в економіці задля нових тарифів
З метою розширення власних повноважень щодо запровадження митних тарифів проти інших держав Дональд Трамп видав указ про введення у США надзвичайного стану у зв’язку із загрозою економіці країни.
Текст указу оприлюднений на офіційній сторінці Білого дому.
«Я, Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови, включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торговельних відносинах, різними тарифними ставками та нетарифними бар’єрами, а також економічною політикою торговельних партнерів США, яка пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання, про що свідчить великий і постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США, становлять незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та економіці», — зазначається в документі.
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При цьому підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами Сполучених Штатів, «у внутрішній економічній політиці ключових торгових партнерів і структурних дисбалансах світової торгової системи».
Через це, наголосив Трамп, він оголошує «надзвичайний стан у зв’язку з цією загрозою».
Нагадаємо, у середу Дональд Трамп оголосив, що торговельний дефіцит США «сягнув рекордних $1,2 трильйона». Він завив про введення тарифів на рівні щонайменше 10% майже на весь імпорт, а також в розмірі додаткових ставок на товари з різних країн.
За матеріалами:
Укрінформ
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