Статки Дональда Трампа зросли майже вдвічі за рік, сягнувши $5,1 млрд — Forbes USA
Статки президента США Дональда Трампа зросли з $2,3 млрд у 2024 році до $5,1 млрд у 2025 році.
Про це йдеться у 39-му щорічному рейтингу найбагатших людей планети Forbes USA.
Зазначається, що мало хто з мільярдерів мав настільки вдалий рік, як Трамп. Це пов’язано не лише з його поверненням на посаду президента США, а й із успішними інвестиціями в криптовалюту, які значно збільшили його капітал перед поверненням до Білого дому.
За інформацією Forbes, основу багатства Трампа становить нерухомість, але ключовими активами є й інші об’єкти. Найдорожчий із них — Trump Media and Technology Group (материнська компанія Truth Social) із чистою вартістю $2,6 млрд, попри збитки $401 млн у 2024 році.
Серед основних активів президента США можна виділити: Mar-a-Lago ($368 млн) — приватний клуб-курорт у Палм-Біч, американські гольф-клуби ($338 млн) — мережа з десяти гольф-полів у шести штатах, Trump National Doral Miami ($248 млн) — гольф-курорт у Флориді, частка в хмарочосі 1290 Avenue of the Americas ($252 млн) — 30% у комерційному офісному будинку в Мангеттені.
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Трамп також володіє гольф-клубами, розкішними маєтками, виноробнею та літаком Boeing 757−200 1991 року, відомим як Trump Force One, що доповнюють його портфель активів.
Трамп вперше увійшов до рейтингу найбагатших американців за версією Forbes у 1982 році зі статками $200 млн, що дало йому місце серед 400 найзаможніших. Протягом десятиліть він залишався в цьому списку, але його позиція коливалася залежно від бізнесових успіхів та економічної ситуації.
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