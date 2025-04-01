До рейтингу найбагатших людей світу від Forbes потрапили шість українців — Finance.ua

До рейтингу найбагатших людей світу від Forbes потрапили шість українців Сьогодні 18:41

До рейтингу найбагатших людей світу від Forbes потрапили шість українців

Видання Forbes опублікувало оновлений рейтинг найбагатших людей світу. До 39-го списку увійшли 3 тисячі 28 мільярдерів — це найвищий показник з моменту створення списку в 1987 році. Найбагатші люди світу разом володіють рекордними 16,1 трлн доларів.

Відповідний рейтинг оприлюднено на сайті видання.

Рейтинг мільярдерів Forbes

Ілон Маск (Tesla і SpaceX) очолив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: його чистий капітал зріс на 75% до 342 млрд доларів.

Марк Цукерберг посідає друге місце, його статки оцінюються в 216 млрд доларів.

За ним слідує Джефф Безос (215 млрд доларів), Ларрі Еллісон (192 млрд доларів) та Бернар Арно з родиною (178 млрд доларів).

Видання зазначає, що в рейтингу представлено 288 новачків, у тому числі музикант Брюс Спрінгстін, засновник Chipotle Стів Еллс, генеральний директор Alphabet/Google Сундар Пічаї, актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер та співзасновник Scale AI Олександр Ван.

У США більше мільярдерів, ніж у будь-якій іншій країні — рекордні 902 особи, загальні статки яких становлять 6,75 трлн доларів. Далі йде Китай із 450 мільярдерами, а на третьому місці Індія, де 205 мільярдерів.

Зі списку цього року вибули 107 людей, ще 32 мільярдери померли.

Українці у рейтингу Forbes

У списку найбагатших людей світу цього року шість українців. Найбагатшим є бізнесмен Рінат Ахметов: його статки оцінюються в 7,9 млрд доларів, це 390 місце в списку.

Також у списку Forbes оцінили статки таких українців:

Віктора Пінчука — 3,2 млрд доларів (1141 місце),

п’ятого президента і нардепа Петра Порошенка — 1,8 млрд доларів (1947 місце),

Андрія Веревського — 1,4 млрд доларів (2356 місце),

екснардепа Вадима Новінського — 1,2 млрд доларів (2623 місце),

Костянтина Жеваго — 1,2 млрд доларів (2623 місце).

Довідка Finance.ua:

У січні-лютому 2025 року Державна податкова служба нарахувала понад 3 тисячі громадян України, які відзвітували про доходи у розмірі понад 1 млн грн.

За інформацією ДПС, наймолодшому мільйонеру 3,5 року. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.

А найстарша мільйонерка в Україні — 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

Годинник на руках для більшості заможних людей — показник статусу. Утім, бувають випадки, коли ця річ дійсно слугує для визначення часу. Й, як наслідок, не коштує всіх грошей світу. Finance.ua розповів про те, які ж саме годинники носять найбагатші люди світу, та скільки вони коштують.

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