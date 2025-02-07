ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу населення (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу населення (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Світ

ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу населення (інфографіка)

Люксембург лідирує у світовому рейтингу ВВП на душу населення, випереджаючи такі країни, як Ірландія та ОАР Макао. Про це пише лідирує у світовому рейтингу ВВП на душу населення, випереджаючи такі країни, як Ірландія та ОАР Макао. Про це пише jagranjosh.com

Цей аналіз підкреслює вплив чисельності населення та спеціалізованих економік на розподіл багатства, а також розуміння того, як менші країни з багатими ресурсами, такі як Сан-Марино та Катар, досягають високого доходу на душу населення.

У інфографіці наведено 10 найбагатших країн світу за ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності, PPP) на 2024 рік разом із відповідними рівнями зайнятості.

Рівень зайнятості демонструє відсоток населення працездатного віку, зайнятого в кожній країні, який може сильно відрізнятися залежно від економічних умов і політики ринку праці.

ВВП на душу населення є одним із найважливіших факторів у визначенні економічного здоров’я країни. Це просто означає ділення загального ВВП країни на її населення, таким чином показуючи середній економічний результат на людину.

Люксембург значно випереджає інших, його ВВП на душу населення перевищує 1. Це в п’ять разів більше, ніж у Сполучених Штатах.

Ірландія та ОАР Макао є сусідами, вони обидві мають дуже розвинену економіку, яка залежить від фінансів Ірландії та туризму ОАР Макао.

Сполучені Штати Америки мають найвищий загальний ВВП у світі, але ВВП на душу населення є 9-м за величиною, що свідчить про велике населення країни.

Прикладами цього є Сан-Марино та Катар, де відносно невеликі країни з великою фінансовою та/або природною промисловістю мають великий дохід на душу населення.

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Водночас Сполучені Штати лідирують у списку країн із загальним ВВП, тоді як кількість жителів уже впливає на показники на душу населення.

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