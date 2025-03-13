Понад 3 тисячі українців — офіційні «мільйонери»: дані податкової
3186 громадян протягом січня-лютого вже прозвітували про отримані у 2024 році доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів — 21,8 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
До сплати в бюджет цими платниками визначено 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.
Наймолодшому «мільйонеру» 3,5 роки. Його уповноваженою особою задекларовано доходи у вигляді успадкування (отримання в дарунок) майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.
Найстарший «мільйонер» — 96-річна мешканка Києва, яка задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.
25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад 1 млн грн:
- 6 осіб — мешканці м. Києва,
- 4 — Київської,
- 3 — Закарпатської,
- по 2 — мешканці Сумської та Львівської,
- по 1 — мешканці Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.
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Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більше ніж 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62%, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Найбільш активно декларували свої доходи мешканці м. Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
До сплати в бюджет задекларовано:
- податку на доходи фізичних осіб — 436,9 млн грн, що на 15%, або на 54,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року;
- військового збору — 80,3 млн грн, що на 15%, або на 10,4 млн грн більше.
Крім того, задекларували право на податкову знижку понад 16 тис. осіб, яким буде повернуто з бюджету 105,7 млн гривень.
У ДПС нагадали, що деклараційна кампанія триває. Детальніше про те, як подати декларацію — тут.
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