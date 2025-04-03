В Мінекономіки висловились про мита Трампа для України: складно, але не критично — Finance.ua

В Мінекономіки висловились про мита Трампа для України: складно, але не критично Сьогодні 11:41 — Казна та Політика

В Мінекономіки висловились про мита Трампа для України: складно, але не критично

Сполучені Штати Америки (США) запровадили 10% мито для України, але це не є критично. Київ має що запропонувати Вашингтону.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко.

«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає», — заявила Свириденко.

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Вона додала, що протягом 2024 року Україна експортувала до Штатів на 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун й 112 млн — труби. Водночас у США було куплено товарів на суму 3,4 млрд доларів.

Попри усе, мита України на американські товари залишаються досить низькими, наприклад, на автомобілі ставка 10%, а на вугілля й нафту — 0%. Загалом до США експортується більше 600 різних категорій українських товарів, серед яких 65 видів продукції — на суму більше мільйона доларів. У зв’язку з цим Київ має шанси домовитись на інші умови як надійний союзник й партер, оскільки від справедливих мит виграють обидві наші країни.

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«Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови», — пояснила Свириденко.

Торгова війна США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Про це повідомляєCNBC. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. Окрім цього, під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.

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