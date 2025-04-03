В ЄС відреагували на нові тарифи Трампа — Finance.ua

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В ЄС відреагували на нові тарифи Трампа

Світ
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В ЄС відреагували на нові тарифи Трампа
В ЄС відреагували на нові тарифи Трампа
Тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом, «серйозно ударять по світовій економіці». Європейський Союз готує заходи у відповідь.
Про це йдеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, оприлюдненій на сайті ЄК.
«Оголошення президентом Трампом універсальних тарифів для всього світу, включно з ЄС, є серйозним ударом по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Давайте будемо відвертими щодо величезних наслідків. Світова економіка масово постраждає. Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу», — підкреслила чиновниця.
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Вона додала, що «тарифи також зашкодять споживачам у всьому світі», і це «буде відчутно негайно».
«Мільйони громадян зіткнуться з вищими рахунками за продукти. Ліки коштуватимуть дорожче, так само як і транспорт. Інфляція піде вгору. І це особливо боляче вдарить по найбільш вразливих верствах населення. Весь бізнес — великий і малий — постраждає з першого дня», — наголосила президент Єврокомісії.
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Вона додала, що згодна з Трампом у тому, що інші держави несправедливо скористалися правилами глобальної торгівлі, і готова підтримати зусилля щодо їх реформування, але підкреслила, що використання тарифів не вирішить проблему.
За її словами, «європейці завжди будуть просувати і захищати свої інтереси і цінності… І ми завжди будемо відстоювати Європу. Але є й альтернативний шлях. Ще не пізно вирішити проблеми шляхом переговорів», — підсумувала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження «взаємних мит» у відповідь на дії інших країн світу. Трамп запровадить мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. У список також потрапила Україна, для неї буде встановлено 10% мита на еспорт товарів до США.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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