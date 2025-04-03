Тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ — президентка Європейського центробанку Сьогодні 07:25 — Світ

Тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ — президентка Європейського центробанку

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи матимуть негативний вплив в усьому світі.

Про це повідомляє The Guardian

За словами Лагард, збитки від тарифів залежатимуть від того, наскільки далеко вони зайдуть і як довго діятимуть.

«Це буде негативний вплив у всьому світі, а інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори», — сказала президентка ЄЦБ.

Вона наголосила, що «ескалація тарифів» часто приводить до переговорів, оскільки «вони виявляються шкідливими навіть для тих, хто їх запроваджує».

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Лагард додала, що це призводить до того, що сторони «сідають за стіл переговорів, обговорюють і врешті-решт знімають деякі з цих бар’єрів».

Нагадаємо, директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прокоментувала мита президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що така політика викликає велику невизначеність і підриває довіру, але навряд чи спровокує рецесію в найближчому майбутньому.

Укрінформ За матеріалами:

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