Тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ — президентка Європейського центробанку — Finance.ua
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Тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ — президентка Європейського центробанку

Світ
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Тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ — президентка Європейського центробанку
Тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ — президентка Європейського центробанку
Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи матимуть негативний вплив в усьому світі.
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Лагард, збитки від тарифів залежатимуть від того, наскільки далеко вони зайдуть і як довго діятимуть.
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«Це буде негативний вплив у всьому світі, а інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори», — сказала президентка ЄЦБ.
Вона наголосила, що «ескалація тарифів» часто приводить до переговорів, оскільки «вони виявляються шкідливими навіть для тих, хто їх запроваджує».
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Лагард додала, що це призводить до того, що сторони «сідають за стіл переговорів, обговорюють і врешті-решт знімають деякі з цих бар’єрів».
Нагадаємо, директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прокоментувала мита президента США Дональда Трампа. Вона вважає, що така політика викликає велику невизначеність і підриває довіру, але навряд чи спровокує рецесію в найближчому майбутньому.
За матеріалами:
Укрінформ
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