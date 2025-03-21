Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання економіки через політику Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання економіки через політику Трампа

Фондовий ринок
68
Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання економіки через політику Трампа
Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання економіки через політику Трампа
Федеральна резервна система США знизила прогноз зростання ВВП і підвищила прогноз інфляції, підкресливши занепокоєння, що тарифи Дональда Трампа підірвуть найбільшу економіку світу.
Про це повідомляє Financial Times.
Останні прогнози ФРС показали, що офіційно в країні очікують зростання ВВП на 1,7% цього року, а ціни, за прогнозами, зростуть на 2,7%. Основну процентну ставку центрального банку залишили без змін.
Читайте також
Голова ФРС Джей Пауелл зазначив журналістам, що план президента США вдарити по торговим партнерам масштабними тарифами вплинув на прогноз центрального банку щодо інфляції та економіки.
«Очевидно, що частина цього, значна частина, пов’язана з впливом тарифів Трампа», — сказав Пауелл, додавши, що вони «мають тенденцію знижувати зростання і підштовхувати інфляцію вгору». Він також сказав, що ФРС «не потрібно поспішати» зі зміною ставок з огляду на «незвично високу» невизначеність.
Читайте також
За словами Пауелла, прогрес у боротьбі з інфляцією, «ймовірно, поки що затримується». ФРС бореться за те, щоб повернути інфляцію до цільового рівня в 2% і зупинити найсильніший за останні десятиліття ціновий тиск.
Після рішення ФРС американські акції досягли максимумів дня: індекс S&P 500 виріс на 1,2%, а високотехнологічний Nasdaq Composite — на 1,5%.
Нові прогнози знаменують собою значний зсув у порівнянні з груднем, коли представники Федерального комітету з відкритих ринків, який визначає політику центрального банку, прогнозували зростання на рівні 2,1% у 2025 році, а показник інфляції витрат на особисте споживання оцінювався на рівні 2,5% на кінець року.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems