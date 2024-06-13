ФРС зберегла процентні ставки в США в діапазоні 5,25−5,5% — Finance.ua

ФРС зберегла процентні ставки в США в діапазоні 5,25−5,5%
Федеральна резервна система США зберігла процентні ставки (federal funds rate) в діапазоні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання у середу.
Це рішення співпало з очікуваннями більшості аналітиків та економістів — ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки.
Медіанний прогноз керівників ФРС, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.
«В останні місяці відзначається помірний подальший прогрес у русі інфляції до поставленої мети у 2%», — зазначають у ФРС.
В США уповільнилися темпи зростання споживчих цін в травні до 3,3% із 3,4% місяцем раніше. Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв ослабла до 3,4% із 3,6%.
FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. «Керівництво ФРС не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%. Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів на своєму балансі», — йдеться у заяві ФРС.
Рішення було ухвалено членами FOMC одноголосно.
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