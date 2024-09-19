ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки — Finance.ua

ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки Сьогодні 10:14

ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Федрезерв анонсував подальше зниження ставок.

ФРС очікує ще два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2024 році. Також регулятор очікує зниження ставки на 100 базисних пунктів у 2025.

Так, до кінця 2024 року регулятор очікує ставку на рівні 4,4%, до кінця 2025-го — на рівні 3,4%.

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Середній прогноз ставки на 2025 рік знижується до 3,4%, що означає чотири додаткових підвищення на чверть пункту в наступному році.

ФРС погіршила оцінку зростання реального ВВП США у 2024 році до 2% з очікуваних у червні 2,1%. Водночас регулятор прогнозує зростання економіки аналогічними темпами в наступні три роки.

У заяві додано формулювання про те, що комітет «рішуче налаштований на підтримку максимальної зайнятості» на додаток до повернення інфляції до цільового рівня в 2%.

За прогнозом ФРС, споживчі ціни в 2024 році підвищаться на 2,3% (раніше передбачалося 2,6%), у наступному році — на 2,1% (2,3%).

Економічна Правда За матеріалами:

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