ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки — Finance.ua
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ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки

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ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки
ФРС США вперше за 4 роки знижує процентні ставки
Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Федрезерв анонсував подальше зниження ставок.
ФРС очікує ще два зниження ставки на 25 базисних пунктів у 2024 році. Також регулятор очікує зниження ставки на 100 базисних пунктів у 2025.
  • Так, до кінця 2024 року регулятор очікує ставку на рівні 4,4%, до кінця 2025-го — на рівні 3,4%.
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Середній прогноз ставки на 2025 рік знижується до 3,4%, що означає чотири додаткових підвищення на чверть пункту в наступному році.
ФРС погіршила оцінку зростання реального ВВП США у 2024 році до 2% з очікуваних у червні 2,1%. Водночас регулятор прогнозує зростання економіки аналогічними темпами в наступні три роки.
У заяві додано формулювання про те, що комітет «рішуче налаштований на підтримку максимальної зайнятості» на додаток до повернення інфляції до цільового рівня в 2%.
За прогнозом ФРС, споживчі ціни в 2024 році підвищаться на 2,3% (раніше передбачалося 2,6%), у наступному році — на 2,1% (2,3%).
За матеріалами:
Економічна Правда
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