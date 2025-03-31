Мита будуть застосовані до всіх країн та будуть постійними, — Трамп Сьогодні 15:13

Мита будуть застосовані до всіх країн та будуть постійними, — Трамп

Мита на автомобілі та запчастини іноземного виробництва, котрі ввозитимуть до США та повинні набути чинності 2 квітня, охоплюватимуть усі країни. Президент також зазначив, що тарифи будуть постійними.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC.

За його словами, взаємні мита, які він збирається оголосити цього тижня, стосуватимуться всіх країн, а не лише меншої групи з 10−15 країн із найбільшим торговим дисбалансом.

Він пообіцяв оприлюднити масштабний тарифний план у середу, 2 квітня, який він назвав «Днем визволення». Також американський президент розвіяв чутки про те, що він може обмежити початковий обсяг мит, та зазначив , що тарифи будуть постійними.

«Абсолютно, вони постійні, звичайно. Світ грабував Сполучені Штати впродовж останніх 40 років і більше. І все, що ми робимо, це проявляємо справедливість, і, чесно кажучи, я виявляю велику щедрість», — сказав Трамп.

Президент сказав, що йому «байдуже», якщо автовиробники підвищать ціни після того, як він оголосив, що введе 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований він зростанням цін на автомобілі, Трамп відповів, що його «це зовсім не хвилює». Він вважає, якщо ціни на імпортні автомобілі зростуть, то зʼявиться попит на авто американського виробництва.

Мита Трампа

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня почнуть діяти 25% мита на всі автомобілі, які ввозитимуть у США. Його адміністрація вживає агресивні торговельні заходи, щоб підтримати вітчизняних виробників.

У відповідь уряд Канади оголосив про введення масштабного пакету мит на продукцію, вироблену в США, після того, як президент Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, підтвердив, що його адміністрація введе мита проти Канади та Мексики.

Представники великих автокомпаній попереджають, що нові імпортні мита на автомобілі з Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, спричинять різке подорожчання транспортних засобів. Втім 5 березня Білий дім скасував 25% мита для деяких автовиробників на один місяць.

Трамп оголосив, що тимчасово скасує 25% імпортне мито для автовиробників, лише через день після його запровадження. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум подякувала за цей крок, а міністр фінансів Канади заявив, що країна, своєю чергою, відкладає другий етап відповідних мит на американську продукцію.

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