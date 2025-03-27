Трамп заявив, що може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо продажу TikTok — Finance.ua
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Трамп заявив, що може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо продажу TikTok

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Трамп заявив, що може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо продажу TikTok
Трамп заявив, що може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо продажу TikTok
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайською компанією ByteDance щодо продажу TikTok.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що ByteDance має час до 5 квітня, щоб продати TikTok не китайському покупцеві, інакше додаток буде заблокований у США з міркувань національної безпеки відповідно до закону, який мав набрати чинності ще в січні 2024 року.
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Трамп зазначив, що готовий відтермінувати квітневий дедлайн, якщо угода щодо TikTok не буде укладена. Він також визнав, що Китай відіграватиме ключову роль у її досягненні та затвердженні.
«Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або ще щось, щоб це було зроблено», — сказав Трамп журналістам.
Нагадаємо, що адміністрація Білого дому відіграє безпрецедентну роль у продажу американських активів TikTok, фактично виконуючи функції інвестиційного банку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс очолює процес торгів, що додає складності до укладення угоди.
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