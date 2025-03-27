Трамп заявив, що може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо продажу TikTok — Finance.ua

Трамп заявив, що може знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду щодо продажу TikTok
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайською компанією ByteDance щодо продажу TikTok.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що ByteDance має час до 5 квітня, щоб продати TikTok не китайському покупцеві, інакше додаток буде заблокований у США з міркувань національної безпеки відповідно до закону, який мав набрати чинності ще в січні 2024 року.
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Трамп зазначив, що готовий відтермінувати квітневий дедлайн, якщо угода щодо TikTok не буде укладена. Він також визнав, що Китай відіграватиме ключову роль у її досягненні та затвердженні.
«Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або ще щось, щоб це було зроблено», — сказав Трамп журналістам.
Нагадаємо, що адміністрація Білого дому відіграє безпрецедентну роль у продажу американських активів TikTok, фактично виконуючи функції інвестиційного банку. Віцепрезидент США Джей Ді Венс очолює процес торгів, що додає складності до укладення угоди.
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