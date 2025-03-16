США наближаються до угоди щодо TikTok — Finance.ua

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США наближаються до угоди щодо TikTok

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США наближаються до угоди щодо TikTok
США наближаються до угоди щодо TikTok
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що угоду, яка дасть змогу TikTok продовжити роботу на території Сполучених Штатів, «майже напевно» буде досягнуто. За його словами, це буде до 5 квітня, коли закінчується термін продажу.
Про це повідомляє CNN.
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«Майже напевно буде досягнута угода на високому рівні, яка, як я думаю, задовольнить наші інтереси національної безпеки і дасть змогу створити окреме американське підприємство TikTok», — сказав Венс в інтерв’ю NBC News.
Він наголосив, що США «хотіли б зробити це без продовження» термінів продажу.
Віцепрезидент висловив також оптимізм з приводу того, що буде досягнуто моменту, «коли (ми — ред.) зможемо сказати, що TikTok працює, і він працює таким чином, що захищає конфіденційність даних американців і національну безпеку Америки».
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Видання нагадує, що минулого місяця президент США Дональд Трамп доручив Венсу і раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу курирувати потенційну угоду щодо TikTok.
За матеріалами:
РБК-Україна
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