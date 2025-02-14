У Штатах TikTok знову став доступним в AppStore та Google Play — Finance.ua

У Штатах TikTok знову став доступним в AppStore та Google Play Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

У Штатах TikTok знову став доступним в AppStore та Google Play

Популярна відеоплатформа TikTok знову стала доступною для завантаження у магазинах додатків AppStore та Google Play на території США.

Про це повідомляє CNBC

Майже через місяць після відновлення роботи, пізно ввечері у четвер, 13 лютого, TikTok знову повернувся в AppStore та Google Play у США.

Зазначається, що популярний додаток був видалений з обох магазинів ще 18 січня, відразу після того, як керівництво TikTok тимчасово призупинило обслуговування в США у відповідь на закон «Про національну безпеку», який набув чинності наступного дня.

Проте додаток знову запрацював після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відкладе виконання заборони на його роботу.

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У перший день свого перебування на посаді глави Білого дому Трамп підписав указ про продовження відтермінування дії закону ще на 75 днів — до 5 квітня.

У TikTok стверджували, що сам закон порушує права його понад 170 мільйонів користувачів у США в рамках першої поправки Конституції США (Конгрес США не буде видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова).

Проте в уряді США вважають, що власник додатка — компанія ByteDance та її ймовірні зв’язки з Китаєм створюють загрозу національній безпеці країни.

Укрінформ За матеріалами:

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