TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа — Finance.ua
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TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа

Фондовий ринок
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TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа
TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа
Китайська соцмережа TikTok вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.
Про це йдеться в повідомленні TikTok, опублікованому в X.
Рішення TikTok повʼязане із заявою обраного президента США, який 19 січня пообіцяв видати спеціальний указ, що відтерміновує дію закону про заборону TikTok.
«Ми дякуємо президенту Дональду Трампу за надану ясність і запевнення, що наші постачальники послуг не зіткнуться з санкціями за те, що вони надають доступ до TikTok 170 мільйонам американців», — йдеться у повідомленні.
Компанія заявила, що працюватиме з Трампом над «довготривалим рішенням, яке дасть змогу TikTok залишитися в США».
За матеріалами:
Forbes.ua
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