TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа — Finance.ua

TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа Сьогодні 10:43 — Фондовий ринок

TikTok вирішила відновити роботу в США після заяви Трампа

Китайська соцмережа TikTok вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.

Про це йдеться в повідомленні TikTok, опублікованому в X.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025

Рішення TikTok повʼязане із заявою обраного президента США, який 19 січня пообіцяв видати спеціальний указ, що відтерміновує дію закону про заборону TikTok.

«Ми дякуємо президенту Дональду Трампу за надану ясність і запевнення, що наші постачальники послуг не зіткнуться з санкціями за те, що вони надають доступ до TikTok 170 мільйонам американців», — йдеться у повідомленні.

Компанія заявила, що працюватиме з Трампом над «довготривалим рішенням, яке дасть змогу TikTok залишитися в США».

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