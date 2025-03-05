Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok — Finance.ua

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Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok

Технології&Авто
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Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok
Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok
Співзасновник платформи Reddit, підприємець та інвестор Алексіс Оганян повідомив про те, що приєднався до ініціативи People’s Bid For TikTok. Вона спрямована на створення консорціуму, метою якого є купівля сервісу TikTok.
В офіційному пресрелізі зазначено, що Оганян обійме посаду стратегічного радника. Безпосередньо сам він заявив, що вірить у концепцію «TikTok від людей для людей».
В основі нового сервісу, на його думку, мають бути два принципи — прозорість і підзвітність. Домогтися цього можливо, використовуючи Frequency — децентралізовану блокчейн-платформу від Project Liberty, авторів ініціативи People’s Bid For TikTok.
У Project Liberty вперше заявили про намір викупити сервіс у травні 2024 року. У січні 2025 року, незадовго до короткочасного блокування TikTok у США, група подала офіційну заявку.
Ініціатива була створена мільярдером Френком Маккортом. Його прихильники, а також партнери входять до консорціуму People’s Bid For TikTok.
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«Ми висунули пропозицію ByteDance [компанії, що стоїть за сервісом], щоб переосмислити TikTok — заснованого на американському технологічному стеку, що віддає пріоритет користувачам. Підтримуючи платформу живою, не покладаючись на поточний алгоритм TikTok і уникаючи заборони, мільйони американців зможуть продовжувати користуватися платформою», — заявив він.
Крім цієї організації, у купівлі сервісу зацікавлені й інші контрагенти. Це, зокрема, Microsoft і деякі з нинішніх американських інвесторів ByteDance, зокрема Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR і Sequoia Capital.
За непідтвердженою інформацією, ByteDance оцінила платформу в $200 млрд. Також раніше повідомлялось про те, що в переговорах бере участь президент США Дональд Трамп.
За матеріалами:
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