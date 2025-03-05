Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok — Finance.ua

Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Співзасновник Reddit приєднався до ініціативи з купівлі TikTok

Співзасновник платформи Reddit, підприємець та інвестор Алексіс Оганян повідомив про те, що приєднався до ініціативи People’s Bid For TikTok. Вона спрямована на створення консорціуму, метою якого є купівля сервісу TikTok.

В офіційному пресрелізі зазначено , що Оганян обійме посаду стратегічного радника. Безпосередньо сам він заявив, що вірить у концепцію «TikTok від людей для людей».

Exciting news for the digital world...



I'm officially now one of the people trying to buy TikTok US — and bring it on-chain.



TikTok has been a game-changer for creators, and it's future should be built by them↓ pic.twitter.com/SPq1Ppv1kK — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 4, 2025

В основі нового сервісу, на його думку, мають бути два принципи — прозорість і підзвітність. Домогтися цього можливо, використовуючи Frequency — децентралізовану блокчейн-платформу від Project Liberty, авторів ініціативи People’s Bid For TikTok.

У Project Liberty вперше заявили про намір викупити сервіс у травні 2024 року. У січні 2025 року, незадовго до короткочасного блокування TikTok у США, група подала офіційну заявку

Ініціатива була створена мільярдером Френком Маккортом. Його прихильники, а також партнери входять до консорціуму People’s Bid For TikTok.

Читайте також Маск заявив, що не планує купувати TikTok

«Ми висунули пропозицію ByteDance [компанії, що стоїть за сервісом], щоб переосмислити TikTok — заснованого на американському технологічному стеку, що віддає пріоритет користувачам. Підтримуючи платформу живою, не покладаючись на поточний алгоритм TikTok і уникаючи заборони, мільйони американців зможуть продовжувати користуватися платформою», — заявив він.

Крім цієї організації, у купівлі сервісу зацікавлені й інші контрагенти. Це, зокрема, Microsoft і деякі з нинішніх американських інвесторів ByteDance, зокрема Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR і Sequoia Capital.

За непідтвердженою інформацією, ByteDance оцінила платформу в $200 млрд. Також раніше повідомлялось про те, що в переговорах бере участь президент США Дональд Трамп.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.