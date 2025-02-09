Маск заявив, що не планує купувати TikTok — Finance.ua
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Маск заявив, що не планує купувати TikTok

Фондовий ринок
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Маск заявив, що не планує купувати TikTok
Маск заявив, що не планує купувати TikTok
Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що він не зацікавлений у тому, щоб купити застосунок TikTok, який у США намагаються заборонити через побоювання у контексті національної безпеки.
Слова мільярдера передає Reuters.
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Ілон Маск заявив, що не подавав заявки на купівлю TikTok і не має жодних планів, що б він робив із застосунком, бо не користується ним і не знає його формату.
«Я не поспішаю купувати TikTok, я взагалі рідко купую компанії», — сказав Маск, додавши, що зазвичай він створює фірми «з нуля», а Twitter, який перейменували в X, був винятком.
Тиждень тому Дональд Трамп казав, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і збирається ухвалити рішення, що робити із застосунком, через місяць.
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Ще раніше американський президент висловлював готовність до того, що TikTok може купити мільярдер Ілон Маск, якщо захоче.
Нагаддаємо, китайська соцмережа TikTok вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.
За матеріалами:
theБабель
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