Маск заявив, що не планує купувати TikTok — Finance.ua

Маск заявив, що не планує купувати TikTok Сьогодні 16:55 — Фондовий ринок

Маск заявив, що не планує купувати TikTok

Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що він не зацікавлений у тому, щоб купити застосунок TikTok, який у США намагаються заборонити через побоювання у контексті національної безпеки.

Слова мільярдера передає Reuters.

Ілон Маск заявив, що не подавав заявки на купівлю TikTok і не має жодних планів, що б він робив із застосунком, бо не користується ним і не знає його формату.

«Я не поспішаю купувати TikTok, я взагалі рідко купую компанії», — сказав Маск, додавши, що зазвичай він створює фірми «з нуля», а Twitter, який перейменували в X, був винятком.

Тиждень тому Дональд Трамп казав, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і збирається ухвалити рішення, що робити із застосунком, через місяць.

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Ще раніше американський президент висловлював готовність до того, що TikTok може купити мільярдер Ілон Маск, якщо захоче.

Нагаддаємо, китайська соцмережа TikTok вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.

theБабель За матеріалами:

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