3 тисячі доларів за iPhone з TikTok: американці вигадали, як заробити на забороні застосунку — Finance.ua

3 тисячі доларів за iPhone з TikTok: американці вигадали, як заробити на забороні застосунку Сьогодні 01:27 — Світ

3 тисячі доларів за iPhone з TikTok: американці вигадали, як заробити на забороні застосунку

Американці продають свої iPhone з уже завантаженим TikTok за завищеними цінами.

Про це пише The New York Times.

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Хоча роботу TikTok у США тимчасово відновили, соціальна мережа не доступна для завантаження в AppStore. Тож американці, які не видалили застосунок, почали продавати телефони з ним як «золоті квитки».

Приклади оголошень про продаж

Наприклад, 37-річний інженер з інформаційних технологій Піотр Густав продає свій iPhone 15 Pro за 3 тисячі доларів, це приблизно втричі дорожче за новий iPhone 16 Pro.

Причому гаджет готові купити за 1200 доларів, але Густав планує знизити ціну лише до 2 тисяч, якщо не отримає кращої пропозиції, коментує він для The New York Times.

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У ще одному оголошенні за iPhone з TikTok і CupCut просять 3500 тисяч доларів. Також є пропозиція iPhone 14 Pro за 3 тисячі доларів, до якої одразу додали запис екрана як доказ наявності TikTok.

The New York Times знайшли ще оголошення про продаж за 30 тисяч доларів, але продавець їм розповів, що сам не впевнений у реалістичності такої ціни.

Ризики для покупців

«Дуже ризиковано купувати телефон, який не скинули до базових налаштувань», — коментує викладач програми цифрових соціальних медіа Фредді Тран Нагер.

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За його словами, такі пристрої «можуть містити шпигунське програмне забезпечення й інші віруси, що можуть загрожувати приватності».

Але деякі користувачі знайшли ще один шлях для завантаження TikTok, бо виявили, що його ще можна завантажити з веббраузера.

Довідка Finance.ua:

застосунок TikTok припинив роботу у Сполучених Штатах пізно ввечері в суботу, 18 січня, саме перед тим, як загальнонаціональна заборона платформи набула чинності;

проте китайська соцмережа вирішила відновити роботу в США, попри набуття чинності законом про заборону її діяльності в країні 19 січня. Указ, який обіцяє підписати Дональд Трамп, може відкласти набрання законом чинності на строк до 90 днів.

The Village Україна За матеріалами:

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