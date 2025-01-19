TikTok припинив роботу у США — Finance.ua

TikTok припинив роботу у США Сьогодні 10:10 — Технології&Авто

TikTok припинив роботу у США

Застосунок TikTok припинив роботу у Сполучених Штатах пізно ввечері в суботу, 18 січня, саме перед тим, як загальнонаціональна заборона платформи набула чинності.

Близько 22:30 за місцевим часом у суботу користувачі TikTok по всій країні уже не могли користуватись застосунком — отримати доступ до свого профілю або переглянути збережені відео. Компанія відобразила спливаюче повідомлення, в якому подякувала обраному президенту Дональду Трампу за те, що він пообіцяв працювати з компанією над розв’язанням проблеми, коли вступить на посаду в понеділок. Також у спливаючому вікні з’явилося посилання на іншу сторінку на сайті TikTok, де йшлося, що користувачі все ще можуть завантажити свої дані.

Незадовго до 21:00 за місцевим часом у суботу застосунок оприлюднив попередження, в якому йшлося: «Ми шкодуємо, що закон США про заборону TikTok набуває чинності 19 січня і змусить нас зробити наші сервіси тимчасово недоступними. Ми працюємо над тим, щоб відновити наш сервіс у США якомога швидше».

Невдовзі після того, як застосунок припинив роботу, Apple і Google видалили його зі своїх магазинів. Адже відповідно до закону, після того, як заборона набула чинності, провайдери магазинів застосунків та інтернет-хостингу можуть зіткнутися з великими штрафами за оновлення застосунку TikTok або розміщення його вебсайту. Інші додатки ByteDance також були видалені з магазинів застосунків, включаючи Lemon8 і додаток для редагування відео CapCut.

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Джо Байден підписав закон, ухвалений Конгресом, що передбачає заборону соцмережі TikTok, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку, оскільки існують побоювання, що Пекін може використовувати застосунок для стеження за американськими користувачами.

TikTok оскаржував це рішення через суд, стверджуючи, що це порушує права на свободу вираження поглядів.

Проте Верховний суд США відкинув ці аргументи, підтримавши закон і визнавши, що Конгрес мав «вагомі підстави виділити TikTok для особливого режиму» при його ухваленні. Оскільки угода про продаж не була укладена, це рішення суду практично гарантувало, що платформа буде заборонена в неділю, 19 січня.

Згадки про Трампа в офіційних повідомленнях користувачам TikTok з’явилися на тлі його розпливчастих обіцянок «врятувати» застосунок. Зокрема, у п’ятницю Трамп заявив, що прийме рішення щодо TikTok в «недалекому майбутньому», додавши, що йому потрібен «час, щоб проаналізувати ситуацію». У суботу Трамп сказав, що він «швидше за все» дасть TikTok 90-денну відстрочку, щоб спробувати знайти покупця.

Укрінформ За матеріалами:

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