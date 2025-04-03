Це економічна катастрофа: прем’єр Франції про тарифи Трампа — Finance.ua

Це економічна катастрофа: прем’єр Франції про тарифи Трампа Сьогодні 13:12

Нові тарифи президента США Дональда Трампа стали «катастрофою» для світової економіки і створили «величезні труднощі» для Європи.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру, повідомляє BFMTV

Байру розкритикував США за зраду своїх союзників, попередивши про «серйозні часи», з якими стикаються Європа і Захід.

Виступаючи у французькому Сенаті, він також заявив, що цей крок стане «катастрофою для США і для громадян США».

«Ідея про те, що кожен із найбільших регіонів світу замкнеться сам у собі і що торговельні війни тепер мають стати правилом (…), приховує в собі небезпеки, які, на жаль, із часом стануть реальністю», — додав він.

Прем’єр-міністр Франції звинуватив «уряд найважливішої держави на планеті», США, у тому, що він «повернувся проти своїх союзників» і «більше не солідарний з ними» в цій «торговельній війні». «Ми, ті, хто разом утворили альянс свобод на Заході, принаймні, ми вірили, що це так», — сказав він.

«Ми вступили в серйозні часи», — додав він, — «і це відкриває період невизначеності, який ставить під сумнів те, що ми так довго будували, і який ставить під сумнів нашу економіку і французьке суспільство загалом».

Нагадаємо, нові мита США можуть стати початком глобальної рецесії, знищивши трильйони доларів світової торгівлі. Після Другої світової війни було дві такі події — фінансова криза 2008−2009 років і пандемія COVID-19 2020 року.

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