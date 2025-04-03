3 квітня, акції на світових ринках впали: на що інвестори звернули свою увагу — Finance.ua

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3 квітня, акції на світових ринках впали: на що інвестори звернули свою увагу

Фондовий ринок
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3 квітня, акції на світових ринках впали: на що інвестори звернули свою увагу
3 квітня, акції на світових ринках впали: на що інвестори звернули свою увагу
У четвер, 3 квітня, акції на світових ринках впали, а інвестори звернули свою пильну увагу на облігації, золото та єну.
Вони побоюються, що нові мита президента США Дональда Трампа посилять торговельну війну, яка загрожує ввергнути світ у рецесію.
Видання Reuters пише, що долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій після того, як Трамп запровадив нові мита, які підвищили податки на імпорт до найвищого рівня за останні сто років.
Ф’ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф’ючерси знизилися майже на 2%, а індекс Nikkei впав на 3% у Токіо, сягнувши восьмимісячних мінімумів, та спричинив великі втрати по всій Азії.
Ринкова капіталізація компанії Apple впала більш ніж на 240 мільярдів доларів, а її акції подешевшали на 7% під час позабіржових торгів. Ринкова капіталізація Nvidia впала на 5,6%, або на 153 млрд доларів.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США впала більш ніж на 15 базисних пунктів до п’ятимісячного мінімуму в 4,04%, а ринки оцінили вищу ймовірність зниження відсоткових ставок, навіть незважаючи на те, що мита можуть призвести до різкого зростання інфляції в США.
«Мита вплинуть на економіку США, на ціни і на пропозицію», — сказав Тай Хуей, головний стратег з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в J.P. Morgan Asset Management. «А потім невизначеність щодо бізнесу і споживачів, і обидва ці фактори можуть стати проблемою для зростання».
За матеріалами:
УНІАН
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