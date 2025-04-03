Як вплинуть мита Трампа на допомогу Україні — Гетманцев
Торгівельна війна президента Сполучених Штатів Америки Трампа може мати наслідки для підтримки України з боку Заходу.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Нагадаємо, що Трамп запровадив мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. Окрім цього, під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.
«Щодо негативів (позитивів) від „дня визволення“ для України, я би, попри різні суперечливі прогнози, на позитиви не розраховував», — зауважив Гетманцев.
«Безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США (0,9 млрд дол або 2% всього експорту у 2024 році). Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально. Тут хотілося б почути позицію Мінекономіки.
Але так, глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", — написав Гетманцев.
Читайте також
Він також пригадав минулорічні питання блокування експорту аграрки, яке було при набагато більш сприятливій глобальній ринковій конʼюнктурі.
«Взагалі-то вводити 10% мита при дефіциті нашої зовнішньої торгівлі з США у 2,6 млрд дол — економічний цинізм вищого гатунку», — резюмував він.
Раніше ми писали, що тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом, «серйозно ударять по світовій економіці». Європейський Союз готує заходи у відповідь. Про це йдеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Поділитися новиною