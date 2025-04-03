Як вплинуть мита Трампа на допомогу Україні — Гетманцев Сьогодні 16:41 — Казна та Політика

Як вплинуть мита Трампа на допомогу Україні — Гетманцев

Торгівельна війна президента Сполучених Штатів Америки Трампа може мати наслідки для підтримки України з боку Заходу.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що Трамп запровадив мита на імпорт з усіх країн світу — від 10% до 47%. Окрім цього, під час свого виступу Трамп показав таблицю індивідуальних мит, які будуть запроваджені щодо окремих країн або обʼєднань. Ці мита будуть додаватись до базових.

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«Щодо негативів (позитивів) від „дня визволення“ для України, я би, попри різні суперечливі прогнози, на позитиви не розраховував», — зауважив Гетманцев.

«Безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США (0,9 млрд дол або 2% всього експорту у 2024 році). Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально. Тут хотілося б почути позицію Мінекономіки.

Але так, глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. Отже генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому, уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", — написав Гетманцев.

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Він також пригадав минулорічні питання блокування експорту аграрки, яке було при набагато більш сприятливій глобальній ринковій конʼюнктурі.

«Взагалі-то вводити 10% мита при дефіциті нашої зовнішньої торгівлі з США у 2,6 млрд дол — економічний цинізм вищого гатунку», — резюмував він.

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Раніше ми писали, що тарифи, оголошені президентом США Дональдом Трампом, «серйозно ударять по світовій економіці». Європейський Союз готує заходи у відповідь. Про це йдеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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