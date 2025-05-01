Китай помʼякшує позицію щодо торгових переговорів зі США — FT Сьогодні 23:00 — Світ

У Китаї стверджують, що «не буде нічого поганого» у торгових переговорах зі США. Це свідчить про пом’якшення позиції Пекіна, адже обидві сторони шукають вихід з тарифної війни.

Про це повідомляє Financial Times

Як повідомляється, у китайській соцмережі Weibo користувач під ніком Yuyuan Tantian, пов’язаний з державним мовником CCTV, написав, що Пекіну не потрібно розмовляти зі США, поки Вашингтон не вживе суттєвих заходів. Проте, за його словами, якщо США хочуть взаємодіяти з Китаєм, то «у цьому немає нічого поганого».

Також користувач посилається на джерела, які стверджують, що чиновники зі США «активно зверталися до Китаю», просячи про переговори щодо тарифів.

«Якщо це переговори, то двері відчинені навстіж. Якщо це боротьба, ми доведемо її до кінця», — йдеться у дописі.

За словами аналітиків, такі формулювання є пом’якшенням позиції Пекіна. Зокрема, Ендрю Полк, співзасновник консультативної групи Trivium China, каже, що публікація «закладає основу для того, щоб сісти за стіл переговорів».

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«Це має добре підійти внутрішній аудиторії та дати їм прикриття для початку переговорів», — зазначив він.

Водночас науковий співробітник аналітичного центру Китаю та глобалізації в Пекіні Цічен Ван вважає, що така публікація свідчить про те, що Китай готовий до торговельних переговорів.

За його словами, такий метод сигналізації через акаунти в соцмережах є новим, але Пекін також використовував його під час першої торговельної війни зі США.

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Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп розв’язав торговельну війну, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%. Відтоді Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.

Пізніше Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, а Пекін підняв мита на американські товари до 125%.

Нещодавно Трамп заявив, що тарифи на китайські товари «істотно знизяться», однак не будуть скасовані повністю.

Також Трамп зазначив, що торговельна угода з Китаєм може бути досягнута, «але вона буде справедливою». Поки ж обидві сторони шукають способи пом’якшити наслідки конфлікту — кожна на своїх умовах.

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