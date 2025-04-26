Трамп поставив умови для скасування тарифів на імпорт для Китаю — Finance.ua

Трамп поставив умови для скасування тарифів на імпорт для Китаю Сьогодні 13:23 — Світ

Трамп поставив умови для скасування тарифів на імпорт для Китаю

Дональд Трамп заявив, що не скасовуватиме тарифи на імпорт з Китаю, якщо Пекін не запропонує «чогось суттєвого», наприклад, відкритої торгівлі в Китаї.

Про це він сказав журналістам на «борту номер один» по дорозі до Рима, повідомляє CNN.

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«Я не скасовуватиму це, якщо вони не дадуть нам чогось, знаєте, суттєвого — в іншому разі я не скасовуватиму цього», — заявив Трамп.

Водночас він висловив сподівання, що «все владнається».

У відповідь на запитання про те, що він має на увазі, коли каже про «щось суттєве», Трамп сказав журналістам, що це може бути відкрита торгівля в Китаї.

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«Дозвольте нам зайти і попрацювати в Китаї, бо, якщо чесно, саме цього ми хотіли минулого разу. Ми майже це отримали, а потім вони відмовилися від цієї угоди», — сказав він.

«Ми мали можливість піти до Китаю та продавати нашу продукцію, продавати наші товари. Іншими словами, це називається „відкритий Китай“, це було б чудово, і це була б велика перемога», — зазначив Трамп.

Укрінформ За матеріалами:

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