Китай створює список товарів виробництва США, звільнених від 125% тарифів — Finance.ua

Китай створює список товарів виробництва США, звільнених від 125% тарифів Сьогодні 19:15 — Світ

Китай створює список товарів виробництва США, звільнених від 125% тарифів

Китай створив список товарів американського виробництва, які будуть звільнені від 125% тарифів, і таємно повідомляє компаніям про цю політику. Таким чином Пекін прагне пом’якшити вплив своєї торговельної війни з Вашингтоном.

Про це пише Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Зазначається, що Китай вже надав тарифні пільги на окремі товари, включаючи фармацевтичні препарати, мікрочіпи та авіаційні двигуни, і просить компанії визначити критично важливі товари, яких вони потребують безмитної торгівлі. Про це агентство Reuters повідомляло ще в п’ятницю. Однак про існування так званого «білого списку» раніше не повідомлялося.

«Такий непублічний підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв, що готовий боротися до кінця, якщо США не скасують свої 145% тарифи, зберігати свою публічну позицію, а в приватному порядку робити практичні кроки для надання поступок», — зазначає агентство.

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За словами обох джерел, незрозуміло, скільки і яких товарів потрапило до списку, який влада не оприлюднила, оскільки ця інформація не є публічною.

За словами одного з джерел, яке працює в фармацевтичній компанії, що продає ліки американського виробництва в Китаї, з компаніями зв’язуються приватно і повідомляють про існування переліку товарів, які будуть звільнені від тарифів.

Джерело повідомило, що в понеділок з приводу цього списку з компанією зв’язався уряд шанхайського району Пудун. Раніше фірма лобіювала звільнення від тарифів, оскільки вона покладається на американські технології для виробництва деяких своїх продуктів.

«Все ще є багато технологій, які ми потребуємо від США», — сказав співрозмовник.

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Інше джерело повідомило, що деякі компанії попросили приватно зв’язатися з владою, щоб дізнатися, чи підпадає їхня імпортна продукція під звільнення від тарифів.

Список звільнених від мит товарів також розширюється, пише Reuters. Так, Китай відмовився від тарифів на імпорт етану зі США.

Основні переробники етану вже звернулися до Пекіна з проханням про скасування тарифів, оскільки США є єдиним постачальником.

Міністерство торгівлі та митне міністерство Китаю не в відповіли на запити про коментарі.

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Два інші джерела повідомили, що Китай також проводить опитування компаній, щоб оцінити вплив тарифної війни.

На нещодавній зустрічі влада Східного Китаю попросила групу лобістів іноземного бізнесу «повідомляти про всі критичні ситуації, спричинені тарифною напруженістю, для оцінки конкретних випадків», повідомила Reuters людина, яка безпосередньо знайома з цим питанням.

Співрозмовник відмовився назвати місто, де влада провела зустріч, оскільки вона була таємною.

Урядовці в Сямені, місті на південному сході провінції Фуцзянь, де розташовані великий порт і виробнича база електроніки, також розіслали в неділю опитування компаніям для оцінки впливу тарифів, повідомило джерело, яке безпосередньо знайоме з цим питанням.

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Опитування було надіслано текстильним фірмам і компаніям, що виробляють напівпровідники, і містило запитання про продукцію, якою вони торгують зі США, а також про передбачуваний вплив американських і китайських тарифів на їхній бізнес, повідомило джерело.

Раніше США призупинили 145% податкове мито на електроніку із Китаю.

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