У Китаї придумали, як обійти мита Трампа за допомогою Індії — Finance.ua

У Китаї придумали, як обійти мита Трампа за допомогою Індії Сьогодні 07:35 — Світ

У Китаї придумали, як обійти мита Трампа за допомогою Індії

Деякі китайські компанії знайшли лазівку, яка може дозволити їм обійти величезні мита президента США Дональда Трампа, але залишитися на американському ринку. Для цього вони звертаються до індійських експортерів, щоб ті виконували замовлення від їхнього імені.

Про це повідомляє Bloomberg

Генеральний директор Федерації індійських експортних організацій Аджай Сахаї розповів журналістам, що на Кантонському ярмарку, що триває в Гуанчжоу до 5 травня, до кількох індійських фірм звернулися китайські компанії з пропозицією постачати товари їхнім американським клієнтам. За його словами, в обмін на продажі індійські фірми виплачували китайським компаніям комісійні.

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В агентстві нагадали, що багато китайських товарів, які експортуються до США, обкладаються митом у розмірі 145%. Експортні товари з Індії обкладаються податком у розмірі 10%, через що китайським компаніям набагато вигідніше звертатися до індійських експортерів.

Багато китайських компаній, які постачають свою продукцію на ринок США, вирішили відкрити заводи у В’єтнамі або відправляти свої товари до Таїланду, звідки вони потім експортуються до Штатів, поділилися в агентстві. Пізніше Трамп ввів відповідні мита для В’єтнаму в розмірі 46%, через що китайські експортери вирішили звернутися до Індії.

Проблема для китайських компаній полягає в тому, що уряд Індії зберігає обмеження на китайські інвестиції. Це ускладнює для компаній створення підприємств у країні або постачання товарів через Індію до США, пояснили в агентстві.

Сахаї заявив у розмові з журналістами, що багато запитів від китайських компаній стосувалися таких секторів, як ручні інструменти, електроніка та побутова техніка. При цьому комісійні, що виплачуються китайським фірмам, обговорюватимуться між покупцями і постачальниками.

Сіддхант Аггарвал, співробітник індійського виробника ручних інструментів OayKay Tools, який відповідальний за експорт, розповів журналістам, що його компанія веде переговори з американськими та китайськими фірмами щодо поставок на американський ринок.

В агентстві наголосили, що для китайських компаній ця лазівка дасть змогу зберегти більшу частину свого прибутку від експорту товарів у США, а Індія зможе розширити свою присутність у США й отримати додатковий прибуток.

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Раніше в The Guardian писали, що Китай розробив план для торговельної війни зі США. Пекін заявив, що «працюватиме з міжнародним співтовариством, щоб активно підтримувати багатосторонній підхід і протистояти односторонній практиці залякування».

Крім того, Китай закликав США «повністю скасувати всі односторонні мита», якщо Вашингтон хоче торговельних перемовин. Пекін заявив, що «наразі немає жодних економічних і торговельних перемовин між Китаєм і США».

УНІАН За матеріалами:

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